Два дрона нарушили воздушное пространство Польши

Четверг 04 сентября 2025 16:29
Два дрона нарушили воздушное пространство Польши Фото: Польша расследует инцидент с дронами (24tv)
Автор: Маловичко Юлия

Воздушное пространство Польши нарушили два беспилотника, но их не сбили из-за отсутствия опасности. Инцидент произошел ночью 3 сентября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"У нас было два нарушения воздушного пространства", - заявил генерал Мацей Клиш, оперативный командующий Вооруженных сил Польши.

По его словам, эти два нарушения были под полным контролем национальных сил и подразделений, назначенных в систему государственной обороны.

В то же время генерал и начальник Генерального штаба Польши Веслав Кукула сообщил, что дроны покинули польское воздушное пространство, не причинив никакого вреда.

Польская армия не предоставила подробностей о том, где именно дроны нарушили воздушное пространство страны.

Отметим, что Польша находится в состоянии повышенной готовности к объектам, входящим в ее воздушное пространство.

Усилить внимание к объектам пришлось после инцидента в 2022 году, когда неизвестная ракета упала на польское село Пшеводув, в результате чего погибли два человека.

Напомним, в МИД Польши заявили, что российский дрон, который упал 20 августа на поле в Люблинском воеводстве, мог залететь из Украины. Прокурор, расследовавший инцидент, заявил тогда о возможном запуске беспилотника из Беларуси.

Как известно, 20 августа в Польше на кукурузное поле в селе Осины упал дрон. Беспилотник взорвался после падения, обошлось без пострадавших.

Правоохранители детально расследуют этот инцидент, опираясь на обломки дрона и другие детали.

В Польше склонились к версии, что тогда взорвалась российская версия дрона Shahed.

В связи с этим через несколько дней после инцидента Министерство иностранных дел Польши направило России ноту протеста.

