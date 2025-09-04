Два дрона нарушили воздушное пространство Польши

Воздушное пространство Польши нарушили два беспилотника, но их не сбили из-за отсутствия опасности. Инцидент произошел ночью 3 сентября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

"У нас было два нарушения воздушного пространства", - заявил генерал Мацей Клиш, оперативный командующий Вооруженных сил Польши.

По его словам, эти два нарушения были под полным контролем национальных сил и подразделений, назначенных в систему государственной обороны.

В то же время генерал и начальник Генерального штаба Польши Веслав Кукула сообщил, что дроны покинули польское воздушное пространство, не причинив никакого вреда.

Польская армия не предоставила подробностей о том, где именно дроны нарушили воздушное пространство страны.

Отметим, что Польша находится в состоянии повышенной готовности к объектам, входящим в ее воздушное пространство.

Усилить внимание к объектам пришлось после инцидента в 2022 году, когда неизвестная ракета упала на польское село Пшеводув, в результате чего погибли два человека.