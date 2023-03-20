Мир не должен вводиться в заблуждение "мирным планом" Китая, - Блинкен

В США скептически относятся к так называемым "мирным" предложениям Китая по завершению войны России против Украины, ведь они могут быть "тактикой торможения", чтобы помочь российским войскам на территории нашего государства.

Об этом заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian .

"Мир не должен вводиться в заблуждение никакими тактическими шагами России, которую поддерживает Китай или любая другая страна, чтобы заморозить войну на собственных условиях", - сказал он.

Блинкен отметил, что визит лидера Китая Си Цзиньпина в Россию после того, как Международный уголовный суд выдал ордер на арест диктатора Владимира Путина, говорит о том, что Пекин не считает, что Кремль должен нести ответственность за свои зверства в Украине.

Напомним, что Китай представила свой "мирный план" по развязанной Россией войне против Украины. Он состоит из 12 пунктов, но ни в одном из них прямо речь не идет о войне и российской агрессии, при этом Пекин выступает за снятие санкций с РФ.

К тому же в Белом доме отмечали, что китайский "мирный план" одобряет оккупацию Россией украинских территорий.

Добавим, что сегодня лидер Китая Си Цзиньпин прибыл в Москву для встречи с Путиным.

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