Данилов назвал главный пункт для реализации "мирного плана" Китая

"Мирный план" Китая невозможно реализовать без самого главного пункта - капитуляции и вывода российских войск с территории Украины.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт секретаря СНБО Алексея Данилова.

"Визит лидера Китая Си Цзиньпина в Россию. Формула успешной реализации "мирного плана" Китая. Пункт первый и главный - капитуляция или вывод российских оккупационных войск с территории Украины согласно нормам международного права, Устава ООН. С целью восстановления суверенитета, независимости и территориальной целостности" , - пишет Данилов.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что Си Цзиньпин уже прибыл с визитом в Россию. Ожидается, что после встречи с российским диктатором Владимиром Путиным лидер Китая может позвонить президенту Украины Владимиру Зеленскому.

По словам советника главы Офиса президента Михаила Подоляка, "мирный план" Китая формулирует очень общие принципы и не имеет логики.

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