Россия и Китай подрывают мировой порядок, - Белый дом
США будут внимательно следить за результатами встреч между главой КНР Си Цзиньпином и российским диктатором Владимиром Путиным.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью координатора Совета национальной безопасности при Белом доме Джона Кирби телеканала Fox News.
"Обе страны подрывают международный порядок, основанный на правилах, которые Соединенные Штаты и многие наши союзники и партнеры выстраивали после окончания Второй мировой войны", - отметил спикер.
По его словам, они "хотели бы переписать правила игры в мире". Кирби также указал, что Пеник и Москва "усиливают свое сотрудничество и отношения, особенно в последнее время".
Кроме того, чиновник добавил, что надеется, что Си Цзиньпин будет держать открытыми линии связи с Джо Байденом, и попытается узнать украинскую позицию посредством переговоров с президентом Владимиром Зеленским.
"Мы считаем, что китайцы должны услышать украинскую точку зрения", - подытожил коорднитаор по безопасности при Белом доме.
Напомним, Белый дом стремится предотвратить попытки Китая представить встречу Си Цзиньпина и Путина на следующей неделе как миротворческую миссию по войне в Украине.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.