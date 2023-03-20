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Об оружии речь не идет. В разведке объяснили цель визита лидера Китая в Россию

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Понедельник 20 марта 2023 18:59
Об оружии речь не идет. В разведке объяснили цель визита лидера Китая в Россию Фото: представитель ГУР Андрей Юсов (suspilne.media)
Автор: Елизавета Драбкина

Маловероятно, что лидер Китая Си Цзиньпинь ведет переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным по поводу передачи оружия стране-агрессору во время своего визита в Москву.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя Главного управления разведки Минобороны Андрея Юсова в эфире телемарафона.

"Об оружии пока речь не идет, такие факты не зафиксированы", - сказал он.

Юсов отметил, что сильный международный лидер совершил визит в страну, режим которой терпит геополитическое поражение и находится в тупике, в частности, в экономическом и внешнеполитическом планах.

"Безусловно, как прагматичный геополитический игрок Китай будет усиливать свои позиции в регионе и на территории так называемой Российской Федерации, защищая собственные экономические и другие национальные интересы", - добавил он.

По его словам, Россия все меньше будет похожа на субъект, а все больше будет зависеть от других игроков. При этом режим Путина будет продолжать ослабевать.

Напомним, сегодня лидер Китая Си Цзиньпин прибыл в Москву для встречи с Путиным.

В Китае отмечали, что визит Си Цзиньпина преследует цель "призвать к миру и способствовать переговорам".

При этом международные аналитики считают, что китайский лидер может обсудить с Путиным схемы уклонения России от международных санкций, введенных из-за вторжения российских войск в Украину.

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