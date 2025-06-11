"Очень важная проверка". Ребров рассказал, как Новая Зеландия помогла в подготовке к Франции

Сборная Украины завершила выступления на международном турнире Canadian Shield победой над Новой Зеландией. Главный тренер "сине-желтых" Сергей Ребров поделился впечатлениями от товарищеских матчей и оценил их значение в плане подготовки к квалификации на ЧМ-2026.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт УАФ .

О победе над новозеландцами

По словам Реброва, матч с Новой Зеландией (2:1) стал шагом вперед по сравнению с предыдущей игрой против Канады, в которой "сине-желтые" уступили (2:4).

"Уверенность в защите - это было очень важно для нас сегодня. Я считаю, что мы значительно прибавили в организации игры. В предыдущем матче мы также создавали моменты, но не реализовывали. Сегодня же было 17 ударов за игру - это достаточно много, чтобы забить два и более мячей", - заявил наставник сборной.

Новые игроки и польза от турнира

Главный тренер отметил пользу товарищеских матчей для оценки кадрового потенциала. В частности, положительно высказался о новичках, которые дебютировали на этом сборе.

"Я очень доволен игрой исполнителей, которые проводили свои первые поединки. Мы их поздравили и надеемся, что такая стабильность сохранится и в дальнейшем", - отметил Ребров.

Также он прокомментировал ценность подобных турниров в контексте подготовки к официальным матчам осенью.

"Национальная команда не собирается более трех месяцев - это очень сложно. У каждого игрока есть клубные нагрузки, но в сборной другие требования. Поэтому каждая такая игра - на вес золота. Мы благодарны Канаде, что предложила этот турнир. Я считаю, что это полезно для нас и что это очень важная проверка перед поединками квалификации чемпионата мира", - подчеркнул тренер.

Об игре с Канадой и изменениях в настроении команды

Комментируя результат первого матча, Ребров отметил, что был разочарован не игроками, а ошибками в обороне, которые и привели к поражению.

"Мы выиграли много ключевых статистических компонентов в матче с Канадой, но из-за решающих ошибок пропустили четыре гола. Это было обидно. В игре с Новой Зеландией мы уже действовали более собранно", - пояснил он.

О Мудрике и Забарном

Отсутствие Михаила Мудрика в составе сборной тренер назвал существенной потерей, ведь он - один из лидеров команды.

"К сожалению, он не может помочь сейчас, но мы надеемся на его скорое возвращение в клуб и в сборную. Мы все поддерживаем его", - сказал Ребров.

Отдельно тренер отметил Илью Забарного, который провел все 180 минут на турнире, забил в первой игре и вышел с капитанской повязкой в матче с новозеландцами.

"Это настоящий профессионал, он всегда готов играть, всегда выкладывается на максимум, и является примером для других. Перед поединком с Новой Зеландией я спросил его: "Как ты себя чувствуешь?" Он ответил, что полностью готов и хочет играть. Он действительно переживает за Украину и хочет помочь в каждом матче", - подчеркнул тренер.

Илья Забарный впервые вывел сборную на игру с капитанской повязкой (фото: УАФ)

Квалификация к ЧМ

Уже в начале сентября сборная Украины стартует в отборе на чемпионат мира-2026. "Сине-желтые" сыграют в группе D вместе с командами Франции, Исландии и Азербайджана.

Сборная Украины проведет по два поединка в сентябре, октябре и ноябре 2025 года. Подопечные Реброва стартуют в квалификации на Мундиаль 5 сентября номинально домашней игрой с Францией.

Прямую путевку на ЧМ получит лишь победитель группы. Вторая команда сможет отобраться на Мундиаль через дополнительный плей-офф.