ua en ru
Ср, 11 июня News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Авто Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Контакты Команда О компании Редакционная политика

Зинченко среди лучших. Кто выиграл турнир Canadian Shield и на каком месте Украина

Торонто, Среда 11 июня 2025 11:12
UA EN RU
Зинченко среди лучших. Кто выиграл турнир Canadian Shield и на каком месте Украина Фото: "Сине-желтые" завершили соревнования на втором месте (УАФ)
Автор: Андрей Костенко

В ночь на 11 июня в Торонто завершился международный товарищеский турнир Canadian Shield, в рамках которого два матча провела сборная Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты соревнования.

Как завершился турнир

Судьба первого места решалась в заключительном поединке между канадцами и командой Кот-д'Ивуара. Соперники не смогли забить в основное время и, согласно регламенту, после 90 минут сразу выполнили серию пенальти.

Африканские футболисты промахнулись с "точки" лишь один раз (Гбане), в то время, как хозяев турнира подвели Олувасейи и Де Фужероль.

Несмотря на поражение в послематчевой серии, Канада триумфовала в Canadian Shield, обойдя в турнирной таблице Украину и Новую Зеландию на один зачетный балл. Именно победа над сборной Украины (4:2) в первом туре стала решающей.

Подопечные же Сергея Реброва благодаря победе в очном противостоянии опередили новозеландцев и забрали "серебро".

Canadian Shield, итоговая таблица

  1. Канада - 4 очка (мячи - 4-2)
  2. Украина - 3 (4-5)
  3. Новая Зеландия - 3 (2-2)
  4. Кот-д'Ивуар - 2 (0-1)

Зинченко среди лучших. Кто выиграл турнир Canadian Shield и на каком месте Украина

Чем отличился Зинченко

Лучшими бомбардирами турнира стали форвард сборной хозяев Джонатан Дэвид и полузащитник украинцев Александр Зинченко.

На счету футболистов по два мяча. Канадец оба раза расписался в воротах сборной Украины. Зинченко же забил в обоих матчах "сине-желтых": он реализовал пенальти в ворота хозяев и принес победу подопечным Сергея Реброва в поединке с новозеландцами.

Ранее рассказали, кого ИИ выбрал главным фаворитом Клубного чемпионата мира.

Также писали, что легендарный итальянский клуб, где играли Баджо, Пирло и Гвардиола, оказался на грани исчезновения.

Читайте РБК-Украина в Google News
Футбол Александр Зинченко Сергей Ребров
NEWS
В Украину вернули тела более 1200 погибших защитников
В Украину вернули тела более 1200 погибших защитников
DAILY
Суд для Путина: когда заработает Трибунал и кого будут судить за войну против Украины
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Суд для Путина: когда заработает Трибунал и кого будут судить за войну против Украины