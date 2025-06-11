Зинченко среди лучших. Кто выиграл турнир Canadian Shield и на каком месте Украина
В ночь на 11 июня в Торонто завершился международный товарищеский турнир Canadian Shield, в рамках которого два матча провела сборная Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты соревнования.
Как завершился турнир
Судьба первого места решалась в заключительном поединке между канадцами и командой Кот-д'Ивуара. Соперники не смогли забить в основное время и, согласно регламенту, после 90 минут сразу выполнили серию пенальти.
Африканские футболисты промахнулись с "точки" лишь один раз (Гбане), в то время, как хозяев турнира подвели Олувасейи и Де Фужероль.
Несмотря на поражение в послематчевой серии, Канада триумфовала в Canadian Shield, обойдя в турнирной таблице Украину и Новую Зеландию на один зачетный балл. Именно победа над сборной Украины (4:2) в первом туре стала решающей.
Подопечные же Сергея Реброва благодаря победе в очном противостоянии опередили новозеландцев и забрали "серебро".
Canadian Shield, итоговая таблица
- Канада - 4 очка (мячи - 4-2)
- Украина - 3 (4-5)
- Новая Зеландия - 3 (2-2)
- Кот-д'Ивуар - 2 (0-1)
Чем отличился Зинченко
Лучшими бомбардирами турнира стали форвард сборной хозяев Джонатан Дэвид и полузащитник украинцев Александр Зинченко.
На счету футболистов по два мяча. Канадец оба раза расписался в воротах сборной Украины. Зинченко же забил в обоих матчах "сине-желтых": он реализовал пенальти в ворота хозяев и принес победу подопечным Сергея Реброва в поединке с новозеландцами.
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