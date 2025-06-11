"Дуже важлива перевірка". Ребров розповів, як Нова Зеландія допомогла в підготовці до Франції

Збірна України завершила виступи на міжнародному турнірі Canadian Shield перемогою над Новою Зеландією. Головний тренер "синьо-жовтих" Сергій Ребров поділився враженнями від товариських матчів та оцінив їхнє значення в плані підготовки до кваліфікації на ЧС-2026.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт УАФ .

Про перемогу над новозеландцями

За словами Реброва, матч із Новою Зеландією (2:1) став кроком уперед порівняно з попередньою грою проти Канади, в якій "синьо-жовті" поступилися (2:4).

"Упевненість у захисті – це було дуже важливо для нас сьогодні. Я вважаю, що ми значно додали в організації гри. У попередньому матчі ми також створювали моменти, але не реалізовували. Сьогодні ж було 17 ударів за гру – це досить багато, щоб забити два і більше м'ячів", - заявив наставник збірної.

Нові гравці та користь від турніру

Головний тренер відзначив користь товариських матчів для оцінки кадрового потенціалу. Зокрема, позитивно висловився про новачків, які дебютували на цьому зборі.

"Я дуже задоволений грою виконавців, які проводили свої перші поєдинки. Ми їх привітали і маємо надію, що така стабільність збережеться й надалі", - зазначив Ребров.

Також він прокоментував цінність подібних турнірів у контексті підготовки до офіційних матчів восени.

"Національна команда не збирається понад три місяці - це дуже складно. У кожного гравця є клубні навантаження, але в збірній інші вимоги. Тому кожна така гра — на вагу золота. Ми вдячні Канаді, що запропонувала цей турнір. Я вважаю, що це корисно для нас і що це дуже важлива перевірка перед поєдинками кваліфікації чемпіонату світу", - наголосив тренер.

Про гру з Канадою та зміни у настрої команди

Коментуючи результат першого матчу, Ребров наголосив, що був розчарований не гравцями, а помилками в обороні, які й призвели до поразки.

"Ми виграли багато ключових статистичних компонентів у матчі з Канадою, але через вирішальні помилки пропустили чотири голи. Це було прикро. У грі з Новою Зеландією ми вже діяли більш зібрано", - пояснив він.

Про Мудрика та Забарного

Відсутність Михайла Мудрика у складі збірної тренер назвав суттєвою втратою, адже він – один із лідерів команди.

"На жаль, він не може допомогти зараз, але ми сподіваємось на його швидке повернення до клубу і до збірної. Ми всі підтримуємо його", - сказав Ребров.

Окремо тренер відзначив Іллю Забарного, який провів усі 180 хвилин на турнірі, забив у першій грі та вийшов із капітанською пов'язкою в матчі з новозеландцями.

"Це справжній професіонал, він завжди готовий грати, завжди викладається на максимум, і є прикладом для інших. Перед поєдинком із Новою Зеландією я запитав його: "Як ти почуваєшся?" Він відповів, що повністю готовий і хоче грати. Він дійсно переживає за Україну й хоче допомогти в кожному матчі", - підкреслив тренер.

Ілля Забарний вперше вивів збірну на гру з капітанською пов'язкою (фото: УАФ)

Кваліфікація до ЧС

Вже на початку вересня збірна України стартує у відборі на чемпіонат світу-2026. "Синьо-жовті" зіграють в групі D разом з командами Франції, Ісландії та Азербайджану.

Збірна України проведе по два поєдинки у вересні, жовтні та листопаді 2025 року. Підопічні Реброва стартують у кваліфікації на Мундіаль 5 вересня номінально домашньою грою з Францією.

Пряму путівку на ЧС отримає лише переможець групи. Друга команда зможе відібратися на Мундіаль через додатковий плей-офф.