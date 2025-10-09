"Очень сырая". Латвия прокомментировала идею создания "стены дронов"

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

По ее словам, никто из европейских стран "на самом деле не знает всех деталей".

"Нам действительно нужно сотрудничать с другими европейскими странами, потому что сейчас угроза дронов распространяется не только на страны Балтии, но и на Копенгаген и другие страны Европы", - подчеркнула латвийский премьер.

Она также заявила, что видит все признаки того, что вторжения дронов будут оставаться риском в ближайшем будущем.

"Сейчас дроны стали намного дешевле. Россия может их производить или даже покупать в других странах-партнерах", - отметила Силиня.

Она добавила, что Евросоюз должен быть готовым к отражению гибридных атак "на европейской земле". По ее мнению, они могут усилиться, поскольку РФ испытывает трудности в войне против Украины.