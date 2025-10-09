ua en ru
В мире

"Очень сырая". Латвия прокомментировала идею создания "стены дронов"

Латвия, Четверг 09 октября 2025 18:57
"Очень сырая". Латвия прокомментировала идею создания "стены дронов" Фото: Эвика Силиня, премьер-министр Латвии (Getty Images)
Автор: Валерий Ульяненко

Премьер-министр Латвии Эвика Силиня заявила, что идея создания "стены дронов" вдоль восточной границы ЕС является "очень сырой".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

По ее словам, никто из европейских стран "на самом деле не знает всех деталей".

"Нам действительно нужно сотрудничать с другими европейскими странами, потому что сейчас угроза дронов распространяется не только на страны Балтии, но и на Копенгаген и другие страны Европы", - подчеркнула латвийский премьер.

Она также заявила, что видит все признаки того, что вторжения дронов будут оставаться риском в ближайшем будущем.

"Сейчас дроны стали намного дешевле. Россия может их производить или даже покупать в других странах-партнерах", - отметила Силиня.

Она добавила, что Евросоюз должен быть готовым к отражению гибридных атак "на европейской земле". По ее мнению, они могут усилиться, поскольку РФ испытывает трудности в войне против Украины.

"Стена дронов"

Напомним, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила создать "стену дронов" для защиты от вражеских беспилотников.

В ЕС утверждают, что расширение системы защиты от беспилотников должно состояться оперативно, учитывая недавние нарушения воздушного пространства нескольких стран.

Недавно семь стран ЕС, Украина и Еврокомиссия провели переговоры по созданию "стены дронов".

Отметим, президент Словакии Петер Пеллегрини также заявил, что его страна сделает все необходимое, чтобы стать частью проекта "стена дронов".

РБК-Украина ранее писало, что "стену дронов" на восточных границах ЕС, могут использовать, в частности, для слежения за "теневым флотом" РФ.

