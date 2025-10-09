"Дуже сира". Латвія прокоментувала ідею створення "стіни дронів"

Прем'єр-міністерка Латвії Евіка Сіліня заявила, що ідея створення "стіни дронів" вздовж східного кордону ЄС є "дуже сирою".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

За її словами, ніхто з європейських країн "насправді не знає всіх деталей".

"Нам дійсно потрібно співпрацювати з іншими європейськими країнами, тому що зараз загроза дронів поширюється не тільки на країни Балтії, але й на Копенгаген та інші країни Європи", - наголосила латвійська прем'єрка.

Вона також заявила, що бачить всі ознаки того, що вторгнення дронів залишатимуться ризиком у найближчому майбутньому.

"Зараз дрони стали набагато дешевшими. Росія може їх виробляти або навіть купувати в інших країнах-партнерах", - зазначила Сіліня.

Вона додала, що Євросоюз має бути готовим до відбиття гібридних атак "на європейській землі". На її думку, вони можуть посилитися, оскільки РФ зазнає труднощів у війні проти України.