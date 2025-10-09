ua en ru
"Дуже сира". Латвія прокоментувала ідею створення "стіни дронів"

Латвія, Четвер 09 жовтня 2025 18:57
"Дуже сира". Латвія прокоментувала ідею створення "стіни дронів" Фото: Евіка Сіліня, прем'єр-міністерка Латвії (Getty Images)
Автор: Валерій Ульяненко

Прем'єр-міністерка Латвії Евіка Сіліня заявила, що ідея створення "стіни дронів" вздовж східного кордону ЄС є "дуже сирою".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

За її словами, ніхто з європейських країн "насправді не знає всіх деталей".

"Нам дійсно потрібно співпрацювати з іншими європейськими країнами, тому що зараз загроза дронів поширюється не тільки на країни Балтії, але й на Копенгаген та інші країни Європи", - наголосила латвійська прем'єрка.

Вона також заявила, що бачить всі ознаки того, що вторгнення дронів залишатимуться ризиком у найближчому майбутньому.

"Зараз дрони стали набагато дешевшими. Росія може їх виробляти або навіть купувати в інших країнах-партнерах", - зазначила Сіліня.

Вона додала, що Євросоюз має бути готовим до відбиття гібридних атак "на європейській землі". На її думку, вони можуть посилитися, оскільки РФ зазнає труднощів у війні проти України.

"Стіна дронів"

Нагадаємо, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн запропонувала створити "стіну дронів" для захисту від ворожих безпілотників.

У ЄС стверджують, що розширення системи захисту від безпілотників має відбутися оперативно, з оглядом на нещодавні порушення повітряного простору кількох країн.

Нещодавно сім країн ЄС, Україна та Єврокомісія провели переговори щодо створення "стіни дронів".

Зазначимо, президент Словаччини Петер Пеллегріні також заявив, що його країна зробить усе необхідне, щоб стати частиною проєкту "стіна дронів".

РБК-Україна раніше писало, що "стіну дронів" на східних кордонах ЄС, можуть використовувати, зокрема, для стеження за "тіньовим флотом" РФ.

