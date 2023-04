"Очень провокационно". Китай во время учений смоделировал точные удары по Тайваню

В ответ на китайскую провокацию в Тайване в воздух поднялись военно-воздушные силы, наблюдавшие за ракетными силами Китая.

Вчера Китай, считающий демократически управляемый Тайвань своей территорией, начал трехдневные военные учения вокруг острова. Это произошло сразу после возвращения президента Тайваня Цай Ин Веня по короткому визиту в Соединенные Штаты.

Китайское государственное телевидение сообщило, что патрулирование и обучение боевой готовности вокруг Тайваня продолжаются.

"Под объединенным командованием командного центра объединенных действий на театре боевых действий несколько типов подразделений совершили имитационные совместные высокоточные удары по ключевым целям на острове Тайвань и окружающим морским акваториям и продолжают поддерживать наступательную позицию вокруг острова", - говорится в сообщении.

Командование Восточного театра действий китайских вооруженных сил опубликовало краткую анимацию симуляции атак в своем аккаунте WeChat, показывая ракеты, выпущенные с земли, моря и воздуха на Тайвань, причем две из них вспыхнули, когда они поразили свои цели.

The Chinese army presented an animation of a joint high-precision strike on Taiwan by aircraft, ships, missile forces and multiple launch rocket systems of the ground forces. pic.twitter.com/D1awtTRasb