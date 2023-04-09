"Очень провокационно". Китай во время учений смоделировал точные удары по Тайваню

Сегодня, 9 апреля, во время учений Вооруженные силы Китая смоделировали точные удары по Тайваню.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

В ответ на китайскую провокацию в Тайване в воздух поднялись военно-воздушные силы, наблюдавшие за ракетными силами Китая.

Вчера Китай, считающий демократически управляемый Тайвань своей территорией, начал трехдневные военные учения вокруг острова. Это произошло сразу после возвращения президента Тайваня Цай Ин Веня по короткому визиту в Соединенные Штаты.

Китайское государственное телевидение сообщило, что патрулирование и обучение боевой готовности вокруг Тайваня продолжаются.

"Под объединенным командованием командного центра объединенных действий на театре боевых действий несколько типов подразделений совершили имитационные совместные высокоточные удары по ключевым целям на острове Тайвань и окружающим морским акваториям и продолжают поддерживать наступательную позицию вокруг острова", - говорится в сообщении.

Командование Восточного театра действий китайских вооруженных сил опубликовало краткую анимацию симуляции атак в своем аккаунте WeChat, показывая ракеты, выпущенные с земли, моря и воздуха на Тайвань, причем две из них вспыхнули, когда они поразили свои цели.

The Chinese army presented an animation of a joint high-precision strike on Taiwan by aircraft, ships, missile forces and multiple launch rocket systems of the ground forces. pic.twitter.com/D1awtTRasb — Spriter (@Spriter99880) April 9, 2023

"Тайвань - не единственная их цель... Это очень провокационно", - сказал анонимный источник Reuters, знакомый с ситуацией и с безопасностью в регионе.

Министерство обороны Тайваня сообщило, что на 08:00 они заметили 70 китайских самолетов, включая истребители Су-30 и бомбардировщики H-6, а также 11 кораблей вокруг Тайваня.

В министерстве заявили, что уделяют особое внимание ракетным войскам Народно-освободительной армии, отвечающим за ракетную систему наземного базирования Китая.

"О передвижении ракетных сил китайских коммунистов, национальные военные также имеют внимательный контроль с помощью совместной системы разведки, наблюдения и разведки, а силы противовоздушной обороны остаются в состоянии повышенной готовности", - заявили в министерстве обороны Тайваня.

Напомним, вчера Китай заявил, что во время учений отрабатывает оцепление Тайваня.

В свою очередь в США заверили, что внимательно следят за учениями Китая у Тайваня.

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