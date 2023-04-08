Китай заявил, что в ходе учений отрабатывает окружение Тайваня
Вооруженные силы Китая сегодня, 8 апреля, начали военные учения вокруг Тайваня. Они отрабатывали окружения острова.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны КНР.
"Сегодняшние учения направлены на проверку возможности захвата контроля над морем, воздухом и информацией при поддержке объединенной боевой системы. Оперативные группы одновременно организуют патрулирование вокруг острова для формирования позиций полного окружения и сдерживания острова", - сказано в сообщении ведомства.
Фото: учения Китая вокруг Тайваня (mod.gov.cn)
В Минобороны отметили, что в ходе тренировок применяли ряд эсминцев и фрегатов, которые выполняли задачи патрулирования в водах вокруг Тайваня, где они занимали выгодные позиции для ведения боя.
При этом в воздух подняли десятки истребителей J-16 и J-10C для тренировки поддержания господства в воздухе.
Напомним, ранее стало известно, что более 40 китайских истребителей залетели в зону ПВО Тайваня во время учений, проведение которых анонсировали вчера, 7 апреля.
Китай прибегнул к такому шагу после того, как президент Тайваня Цай Инвэнь вернулась из США, где она находилась с рабочим визитом.
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