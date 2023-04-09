США заявили, что внимательно следят за учениями Китая возле Тайваня
В США заявили, что "внимательно наблюдают" за учениями Китая возле Тайваня.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Представитель Американского института на Тайване, фактически исполняющий обязанности посольства, заявил, что США "имеют достаточно ресурсов и возможностей в регионе для обеспечения мира и стабильности".
"Как мы уже говорили, у Пекина нет причин превращать этот транзит, который отвечал давней практике и политике США, в нечто, чем он не является, или использовать его как повод для чрезмерной реакции", - добавил представитель.
Каналы связи США с Китаем остаются открытыми, и Соединенные Штаты постоянно призывают к сдержанности и неизменности статус-кво, заявил он.
Напомним, что Вооруженные силы Китая начали военные учения вокруг Тайваня. Они отрабатывали оцепление острова.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.