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США заявили, что внимательно следят за учениями Китая возле Тайваня

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Воскресенье 09 апреля 2023 06:18
США заявили, что внимательно следят за учениями Китая возле Тайваня Фото: США следят за учениями Китая возле Тайваня
Автор: Антон Малиновский

В США заявили, что "внимательно наблюдают" за учениями Китая возле Тайваня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Представитель Американского института на Тайване, фактически исполняющий обязанности посольства, заявил, что США "имеют достаточно ресурсов и возможностей в регионе для обеспечения мира и стабильности".

"Как мы уже говорили, у Пекина нет причин превращать этот транзит, который отвечал давней практике и политике США, в нечто, чем он не является, или использовать его как повод для чрезмерной реакции", - добавил представитель.

Каналы связи США с Китаем остаются открытыми, и Соединенные Штаты постоянно призывают к сдержанности и неизменности статус-кво, заявил он.

Напомним, что Вооруженные силы Китая начали военные учения вокруг Тайваня. Они отрабатывали оцепление острова.

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