"Дуже провокаційно". Китай під час навчань змоделював точні удари по Тайваню

Сьогодні, 9 квітня, під час навчань Збройні сили Китаю змоделювали точні удари по Тайваню.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

У відповідь на китайську провокацію,в Тайвані в повітря здійнялись військово-повітряні сили, які спостерігали за ракетними силами Китаю.

Вчора Китай, який вважає демократично керований Тайвань своєю територією, розпочав триденні військові навчання навколо острова. Це відбулось відразу після повернення президента Тайваню Цай Ін Веня з короткого візиту до Сполучених Штатів.

Китайське державне телебачення повідомило, що патрулювання та навчання бойової готовності навколо Тайваню тривають.

"Під об’єднаним командуванням командного центру об’єднаних дій на театрі бойових дій кілька типів підрозділів здійснили імітаційні спільні високоточні удари по ключових цілях на острові Тайвань і навколишніх морських акваторіях і продовжують підтримувати наступальну позицію навколо острова", - йдеться в повідомленні.

Командування Східного театру дій китайських збройних сил опублікувало коротку анімацію симуляції атак у своєму обліковому записі WeChat, показуючи ракети, випущені з землі, моря та повітря на Тайвань, причому дві з них спалахнули, коли вони вразили свої цілі.

The Chinese army presented an animation of a joint high-precision strike on Taiwan by aircraft, ships, missile forces and multiple launch rocket systems of the ground forces. pic.twitter.com/D1awtTRasb — Spriter (@Spriter99880) April 9, 2023

"Тайвань - не єдина їх ціль... Це дуже провокаційно", - сказало анонімне джерело Reuters, знайоме з ситуацією та з безпекою в регіоні.

Міністерство оборони Тайваню повідомило, що станом на 08:00 вони помітили 70 китайських літаків, включаючи винищувачі Су-30 і бомбардувальники H-6, а також 11 кораблів навколо Тайваню.

У міністерстві заявили, що приділяють особливу увагу ракетним військам Народно-визвольної армії, які відповідають за ракетну систему наземного базування Китаю.

"Щодо пересування ракетних сил китайських комуністів, національні військові також мають уважний контроль за допомогою спільної системи розвідки, спостереження та розвідки, а сили протиповітряної оборони залишаються у стані підвищеної готовності", - заявили в міністерстві оборони Тайваню.

Нагадаємо, вчора Китай заявив, що під час навчань відпрацьовує оточення Тайваню.

Своєю чергою в США запевнили, що уважно стежать за навчаннями Китаю біля Тайваню.

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