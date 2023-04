"Дуже провокаційно". Китай під час навчань змоделював точні удари по Тайваню

У відповідь на китайську провокацію,в Тайвані в повітря здійнялись військово-повітряні сили, які спостерігали за ракетними силами Китаю.

Вчора Китай, який вважає демократично керований Тайвань своєю територією, розпочав триденні військові навчання навколо острова. Це відбулось відразу після повернення президента Тайваню Цай Ін Веня з короткого візиту до Сполучених Штатів.

Китайське державне телебачення повідомило, що патрулювання та навчання бойової готовності навколо Тайваню тривають.

"Під об’єднаним командуванням командного центру об’єднаних дій на театрі бойових дій кілька типів підрозділів здійснили імітаційні спільні високоточні удари по ключових цілях на острові Тайвань і навколишніх морських акваторіях і продовжують підтримувати наступальну позицію навколо острова", - йдеться в повідомленні.

Командування Східного театру дій китайських збройних сил опублікувало коротку анімацію симуляції атак у своєму обліковому записі WeChat, показуючи ракети, випущені з землі, моря та повітря на Тайвань, причому дві з них спалахнули, коли вони вразили свої цілі.

The Chinese army presented an animation of a joint high-precision strike on Taiwan by aircraft, ships, missile forces and multiple launch rocket systems of the ground forces. pic.twitter.com/D1awtTRasb