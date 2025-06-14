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Дуда застрял в Сингапуре из-за массированных обстрелов Израиля и Ирана

Сингапур, Суббота 14 июня 2025 13:08
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Дуда застрял в Сингапуре из-за массированных обстрелов Израиля и Ирана Фото: президент Польши Анджей Дуда (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Президент Польши Анджей Дуда застрял в Сингапуре из-за обострения ситуации между Израилем и Ираном. Его рейс пришлось перенести.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Polsat News.

Дуда и его жена с 9 июня находятся в Юго-Восточной Азии. Президентская чета Польши посетила Малайзию и Сингапур. Андей Дуда провел встречи с политиками и принял участие в открытии Бизнес-форума Польша-Сингапур.

Президент Польши должен был возвращаться из Азии в пятницу, 13 июня. Самолет должен был отправиться до обеда и лететь через Египет. Однако эскалация на Ближнем Востоке изменила планы.

Канцелярия президента сообщила о необходимости изменения маршрута, поэтому рейс был задержан на более длительное время.

Polsat News узнало, что удалось разработать альтернативный маршрут, самолет Дуды должен вылететь в течение нескольких часов.

Обстрелы Израиля и Ирана

Ночью 13 июня Израиль нанес массированный авиаудар по ядерным и военным объектам Ирана. В армии обороны страны заявили, что операция была вынужденной, ведь Тегеран приблизился к созданию ядерного оружия.

В результате атаки Израиля ликвидировано высшее военное командование Ирана.

В ответ в ночь на 14 июня Иран нанес удар по Израилю, выпустив более 150 ракет. По предварительным данным, погибли по меньшей мере три человека, десятки - ранены.

В армии обороны Израиля заявили о подготовке новых ударов по Ирану. Уже 14 июня в иранском городе Табриз прогремели взрывы.

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Польша Анджей Дуда Израиль Иран Сингапур
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