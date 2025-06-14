Дуда застряг у Сінгапурі через масовані обстріли Ізраїлю та Ірану

Президент Польщі Анджей Дуда застряг у Сінгапурі через загострення ситуації між Ізраїлем та Іраном. Його рейс довелося перенести.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Polsat News.

Дуда та його дружина з 9 червня перебувають в Південно-Східній Азії. Президентське подружжя Польщі відвідало Малайзію та Сінгапур. Андей Дуда провів зустрічі з політиками та взяв участь у відкритті Бізнес-форуму Польща-Сінгапур.

Президент Польщі мав повертатися з Азії в п'ятницю, 13 червня. Літак повинен був вирушити до обіду і летіти через Єгипет. Проте ескалація на Близькому Сході змінила плани.

Канцелярія президента повідомила про необхідність зміни маршруту, тому рейс було затримано на довший час.

Polsat News дізналося, що вдалося розробити альтернативний маршрут, літак Дуди має вилетіти протягом кількох годин.