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Дуда застряг у Сінгапурі через масовані обстріли Ізраїлю та Ірану

Сінгапур, Субота 14 червня 2025 13:08
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Дуда застряг у Сінгапурі через масовані обстріли Ізраїлю та Ірану Фото: президент Польщі Анджей Дуда (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Президент Польщі Анджей Дуда застряг у Сінгапурі через загострення ситуації між Ізраїлем та Іраном. Його рейс довелося перенести.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Polsat News.

Дуда та його дружина з 9 червня перебувають в Південно-Східній Азії. Президентське подружжя Польщі відвідало Малайзію та Сінгапур. Андей Дуда провів зустрічі з політиками та взяв участь у відкритті Бізнес-форуму Польща-Сінгапур.

Президент Польщі мав повертатися з Азії в п'ятницю, 13 червня. Літак повинен був вирушити до обіду і летіти через Єгипет. Проте ескалація на Близькому Сході змінила плани.

Канцелярія президента повідомила про необхідність зміни маршруту, тому рейс було затримано на довший час.

Polsat News дізналося, що вдалося розробити альтернативний маршрут, літак Дуди має вилетіти протягом кількох годин.

Обстріли Ізраїль та Ірану

Вночі 13 червня Ізраїль завдав масованого авіаудару по ядерних і військових об’єктах Ірану. В армії оборони країни заявили, що операція була вимушеною, адже Тегеран наблизився до створення ядерної зброї.

Внаслідок атаки Ізраїлю ліквідовано вище воєнне командування Ірану.

У відповідь в ніч на 14 червня Іран завдав удару по Ізраїлю, випустивши понад 150 ракет. За попередніми даними, загинули щонайменше троє людей, десятки - поранені.

В армії оборони Ізраїлю заявили про підготовку нових ударів по Ірану. Вже 14 червня в іранському місті Табріз пролунали вибухи.

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Польща Анджей Дуда Ізраїль Іран Сингапур
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