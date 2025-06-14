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Иран выпустил по Израилю более 150 ракет: есть погибшие и много раненых

Суббота 14 июня 2025 09:15
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Иран выпустил по Израилю более 150 ракет: есть погибшие и много раненых Фото: Иран атаковал Израиль ракетами (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

Иран нанес массированный ракетный удар по Израилю. Есть погибшие, десятки раненых и масштабные разрушения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Jeruosalem Post.

В Израиле подтверждена гибель по меньшей мере трех человек после очередного массированного обстрела со стороны Ирана.

Рано утром в субботу умерла женщина, которая накануне получила критические ранения от обломков ракеты.

По данным израильских служб, еще два человека погибли в результате прямого попадания в жилой район в центральной части страны.

Атака произошла в пятницу вечером, когда по всему Израилю прозвучали сирены тревоги. Иран выпустил не менее 150 ракет, часть из которых удалось перехватить.

Однако во многих городах были зафиксированы прямые попадания - в Тель-Авиве и Рамат-Гане возникли пожары, некоторые жители оказались под завалами.

Жертвы и пострадавшие

По сообщению пожарно-спасательной службы, в Тель-Авиве зафиксированы серьезные разрушения зданий, а в Рамат-Гане - повреждения конструкций и подтверждение о людях, которые оказались в ловушке.

Медики оказали помощь по меньшей мере 63 раненым.

Среди них - женщина в возрасте около 70 лет, которую в критическом состоянии эвакуировали в больницу, еще один мужчина получил ранение лица, а другая женщина - осколочное ранение средней тяжести.

Больше всего пострадавших поступило в медицинский центр Шиба - 26 человек, среди них один в критическом состоянии.

Еще 13 человек госпитализированы в больницу Белинсона и 19 в медцентр "Ихилов", из них по меньшей мере четверо находятся в состоянии средней тяжести.

Что говорят в ЦАХАЛ

Армия обороны Израиля заявила, что после первого залпа Иран совершил еще одну волну обстрелов. По свидетельствам очевидцев, в небе над страной были видны масштабные перехваты ракет.

Ситуация в регионе остается напряженной. Эта атака стала одной из самых мощных за весь период эскалации. Несмотря на работу систем противовоздушной обороны, потери среди мирного населения растут.

В Тель-Авиве, Рамат-Гане и других городах работают десятки бригад скорой помощи, которые продолжают разбирать завалы и искать раненых. Израильские власти готовятся к возможным повторным атакам и призывают граждан не игнорировать сигналы тревоги.

Удары Израиля по Ирану

Напомним, в пятницу, 13 июня, израильская армия атаковала Иран ракетами. В результате ударов было поражено большое количество военных объектов.

В частности, целями Израиля стали ядерные объекты Ирана. Речь идет о предприятиях по обогащению урана в Натанзе и Фордо.

Это произошло на фоне того, как США и Иран не смогли договориться о новом ядерном соглашении.

Подробнее об ударе Израиля - в материале РБК-Украина.

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