В Иране снова взрывы. Израиль заявил о подготовке новых ударов

В Иране в субботу, 14 июня, прогремели взрывы. При этом военное руководство Израиля заявило о новых ударах по Тегерану.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на иранские СМИ и The Times of Israel.

По словам представителей армии обороны Израиля, будут продолжаться удары по иранским ядерным и военным объектам, пусковым установкам баллистических ракет, а также по военным чиновникам и ученым-ядерщикам.

До этого н ачальник штаба армии обороны Израиля Эяль Замир и командующий ВВС Израиля Томер Бар заявили, что "путь к Тегерану проложен".

Иранские СМИ пишут о новой атаке Израиля. В сети отмечают, что взрывы якобы прогремели в районе НПЗ в Табризе.

Сегодня взрывы прогремели в иранском городе Табриз, на северо-западе страны. Там заметили дым.

Атаки Израиля и Ирана

Напомним, что в ночь на 13 июня Израиль массированно атаковал Иран с воздуха. Под ударом были ядерные и военные объекты. В Израиле отмечают, что удар был вынужденный, поскольку Тегеран имел возможность сделать ядерные бомбы.

Кроме того, ЦАХАЛ ликвидировал высшее военное руководство Ирана.

Тегеран в свою очередь нанес ответный удар по Израилю. В ночь на 14 июня Иран выпустил более 150 ракет по Израилю.

В результате атаки погибли по меньшей мере три человека, еще десятки получили ранения.

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