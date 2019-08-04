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Дуда вибрав дату для проведення парламентських виборів у Польщі

Новини » Політика    04.08.2019 - 08:04
Дуда вибрав дату для проведення парламентських виборів у Польщі
Фото: Анджей Дуда (flickr.com-ministerstwoobronynarodowej)

Дуда хоче провести вибори незабаром після літніх канікул

Президент Польщі Анджей Дуда хоче, щоб вибори в парламент країни пройшли 13 жовтня. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Polsat.

Він пояснив, що обрав таку близьку дату, щоб уникнути тривалої виборчої кампанії і запобігти політичним зіткненням. Президент Польщі наполягає, що вибори повинні пройти не раніше 13 жовтня і не пізніше 10 листопада.

Дуда заявив, що вже звернувся до Державної виборчої комісії з проханням затвердити дату виборів і встановити терміни передвиборної компанії. Очікується, що комісія відповість наступного тижня. Тоді Дуда офіційно оголосить дату.

Згідно з соціологічними опитуваннями, правляча партія в Польщі PiS може отримати на виборах близько 40% голосів виборців.

Раніше повідомлялося, що парламент Республіки Молдова проголосував за скасування змішаної виборчої системи і повернення до пропорційної виборчої системи за партійними списками.

РБК-Україна писало, що парламент Іспанії відмовився переобрати Педро Санчеса, голову іспанської соціалістичної робочої партії (ІСРП), яка перемогла на весняних дострокових парламентських виборах.

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