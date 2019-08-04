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Дуда выбрал дату для проведения парламентских выборов в Польше

Новости » Политика    04.08.2019 - 08:04
Дуда выбрал дату для проведения парламентских выборов в Польше
Фото: Анджей Дуда (flickr.com-ministerstwoobronynarodowej)

Дуда хочет провести выборы вскоре после летних каникул

Президент Польши Анджей Дуда хочет, чтобы выборы в парламент страны прошли 13 октября. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Polsat.

Он объяснил, что выбрал такую близкую дату, чтобы избежать длительной избирательной кампании и предотвратить политические столкновения. Президент Польши настаивает, что выборы должны пройти не ранее 13 октября и не позднее 10 ноября.

Дуда заявил, что уже обратился к Государственной избирательной комиссии с просьбой утвердить дату выборов и установить сроки предвыборной компании. Ожидается, что комиссия ответит на следующей неделе. Тогда Дуда официально объявит дату.

Согласно социологическим опросам, правящая партия в Польше PiS может получить на выборах около 40% голосов избирателей.

Ранее сообщалось, что парламент Республики Молдова проголосовал за отмену смешанной избирательной системы и возврат к пропорциональной избирательной системе по партийным спискам. 

РБК-Украина писало, что парламент Испании отказался переизбрать Педро Санчеса, главу испанской социалистической рабочей партии (ИСРП), которая победила на весенних досрочных парламентских выборах.

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