Дуда выбрал дату для проведения парламентских выборов в Польше

Фото: Анджей Дуда (flickr.com-ministerstwoobronynarodowej)

Дуда хочет провести выборы вскоре после летних каникул

Президент Польши Анджей Дуда хочет, чтобы выборы в парламент страны прошли 13 октября. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Polsat.

Он объяснил, что выбрал такую близкую дату, чтобы избежать длительной избирательной кампании и предотвратить политические столкновения. Президент Польши настаивает, что выборы должны пройти не ранее 13 октября и не позднее 10 ноября.

Дуда заявил, что уже обратился к Государственной избирательной комиссии с просьбой утвердить дату выборов и установить сроки предвыборной компании. Ожидается, что комиссия ответит на следующей неделе. Тогда Дуда официально объявит дату.

Согласно социологическим опросам, правящая партия в Польше PiS может получить на выборах около 40% голосов избирателей.

Ранее сообщалось, что парламент Республики Молдова проголосовал за отмену смешанной избирательной системы и возврат к пропорциональной избирательной системе по партийным спискам.

РБК-Украина писало, что парламент Испании отказался переизбрать Педро Санчеса, главу испанской социалистической рабочей партии (ИСРП), которая победила на весенних досрочных парламентских выборах.