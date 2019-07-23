Парламент Іспанії відмовився переобрати Санчеса на посаду прем'єра

Фото: Педро Санчес (GettyImages)

Кандидатуру Санчеса підтримали тільки 124 парламентарія

Парламент Іспанії відмовився переобрати Педро Санчеса, главу іспанської соціалістичної робочої партії (ІСРП), що перемогла на весняних дострокових парламентських виборах. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на EL Pais.

Зазначається, в першому турі Санчес не зміг набрати необхідну кількість голосів депутатів для переобрання на посаду прем'єр-міністра.

"Кандидатуру Санчеса підтримали 124 парламентарія, 170 проголосували проти, 52 утрималися. Ще четверо були відсутні на голосуванні (всього в парламенті 350 місць)", - йдеться у повідомленні.

При цьому для перемоги в першому турі необхідно було набрати абсолютну більшість голосів - 176. У другому турі, який відбудеться в четвер, 25 липня, Санчесу буде досить відносної більшості.

"Якщо його не виберуть і вдруге, то у депутатів буде два місяці, щоб домовитися про кандидатуру глави уряду. В іншому випадку парламент розпустять, і восени відбудуться позачергові вибори", - повідомляє EL Pais.

Відзначимо, в червні 2018 року новим прем'єр-міністром Іспанії став голова Соціалістичної партії Педро Санчес. Він замінив свого консервативного попередника Маріано Рахоя, який отримав вотум недовіри.

Як повідомляло РБК-Україна, Санчес зустрінеться з главою женералітету Каталонії Кімом Торрою. Повідомляється, що поки невідомо, які теми будуть обговорювати сторони. Санчес заявив, що хоче зосередитися на соціальних і економічних проблемах регіону, а не питанні незалежності Каталонії.