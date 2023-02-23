Дуда в годовщину вторжения РФ в Украину собирает Совет нацбезопасности: что обсудят

Президент Польши Анджей Дуда 24 февраля созывает заседание Совета национальной безопасности, на котором будут обсуждаться вторжение РФ в Украину, а также результаты визита президента США Джо Байдена.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Бюро национальной безопасности Польши.