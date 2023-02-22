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Дуда предложил Байдену переместить часть вооружения США в Польшу

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Варшава, Среда 22 февраля 2023 19:33
Дуда предложил Байдену переместить часть вооружения США в Польшу Фото: Анджей Дуда, президент Польши (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Польский президент Анджей Дуда предложил своему американскому коллеге Джо Байдену, чтобы США перевезли часть своего вооружения в Польшу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление польского лидера в интервью TVN24.

"Я попросил президента Байдена, чтобы американские военные перевезли свое оружие в нашу страну, чтобы укрепить американский потенциал с точки зрения инфраструктуры, мое предложение было воспринято с большим вниманием", - заявил Дуда.

По главы государства, Байден в личном разговоре с ним заверил, что Польша важна для США так же, как и США для Польши.

Напомним, ранее стало известно, что Дуда планировал обсудить с Байденом присутствие американских войск в Польше.

Также мы писали, что Байден поблагодарил Дуду за помощь, которую Польша предоставила Украине.

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Соединенные Штаты Америки Джозеф Байден Польша Анджей Дуда
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