ua ru
Ср, 22 февраля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Польские танки Leopard 2 готовы к отправке в Украину, - Дуда

Новина українською →
Варшава, Среда 22 февраля 2023 21:26
Польские танки Leopard 2 готовы к отправке в Украину, - Дуда Фото: Анджей Дуда, президент Польши (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Польша подготовила к отправке в Украину танки Leopard 2. Их планируют доставить в течение месяца.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Польши Анджея Дуды в интервью CNN.

"Сегодня наши танки Leopard готовы для Украины. В нашем учебном центре на танках Leopard тренируются украинские танкисты, мы готовим их прямо сейчас, идет цикл обучения", - отметил глава государства.

По его словам, украинские военные, которых сейчас обучают в Польше, "в течение одного месяца будут готовы вернуться в Украину вместе с танками".

Также Дуда добавил, что у Польши есть серьезные проблемы с получением запасных частей для немецкий танков.

"Это не только у нас - эти проблемы довольно распространены. У других стран тоже есть проблемы с Leopard, потому что у немцев серьезные проблемы с поставками запчастей. Мы не понимаем этой ситуации, но так оно и есть", - уточнил он.

Напомним, ранее представитель МИД Польши Лукаш Ясин заявил, что его страна передаст Украине Leopard 2 через две-три недели.

Также мы писали, что Польша уже обсудила с Германией строительство хаба по ремонту и модернизации танков Leopard в стране.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Польша Анджей Дуда Помощь Украине Военная техника Военная помощь
NEWS
У Зеленского не исключают, что Британия первой разблокирует поставку авиации Украине
У Зеленского не исключают, что Британия первой разблокирует поставку авиации Украине
DAILY
Клуб без интереса. Чью сторону приняли постсоветские страны в войне РФ против Украины
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Клуб без интереса. Чью сторону приняли постсоветские страны в войне РФ против Украины