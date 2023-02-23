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Дуда у річницю вторгнення РФ в Україну збирає Раду нацбезпеки: що обговорять

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Четвер 23 лютого 2023 05:30
Дуда у річницю вторгнення РФ в Україну збирає Раду нацбезпеки: що обговорять Фото: президент Польщі Анджей Дуда (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Константин Широкун

Президент Польщі Анджей Дуда 24 лютого скликає засідання Ради національної безпеки, на якому обговорюватимуться вторгнення РФ до України, а також результати візиту президента США Джо Байдена.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Бюро національної безпеки Польщі.

“Президент Польщі скликає у п'ятницю, 24 лютого, о 12:00 Раду національної безпеки. Обговорюватимуться поточні висновки для безпеки країни, пов'язані з російським вторгненням в Україну, а також у контексті консультацій між президентами Польщі та США та саміту B9 ("Бухарестської дев'ятки" – ред.)”, - йдеться у повідомленні.

Раніше Дуда заявив, що Польща підготувала до відправки до України танків Leopard 2. Їх планують доставити упродовж місяця.

Також президент Польщі запропонував своєму американському колезі Джо Байдену, щоб США перевезли частину свого озброєння до Польщі.

Також ми писали, що Байден подякував Дуді за допомогу, яку Польща надала Україні.

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Анджей Дуда Вторгнення Росії до України Польща
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