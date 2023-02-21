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Байден поблагодарил Дуду за выдающуюся помощь Украине

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Варшава, Вторник 21 февраля 2023 16:28
Байден поблагодарил Дуду за выдающуюся помощь Украине Фото: Джо Байден, президент США (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Президент США Джо Байден провел переговоры со своим польским коллегой Анджеем Дудой. Американский лидер поблагодарил польского президента за выдающуюся помощь Украине

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ссылкой на CNN.

Байден заявил, что сейчас Украина находится в "лучшем положении, чем когда-либо" и призвал НАТО сосредоточиться.

"Я могу с гордостью сказать, что наша поддержка Украины остается непоколебимой", - отметил президент США.

Байден также назвал помощь Украине со стороны Польши "поистине выдающейся", поскольку страна, в том числе, смогла принять более миллиона украинских беженцев.

"Связь между польским и американским народом чрезвычайно сильна и глубока… Нам предстоит решить множество проблем, но я уверен, что мы сможем сделать это вместе", - добавил американский лидер.

Напомним, ранее стало известно, что Польша планирует поднять тему передачи самолетов Украине во время визита Байдена.

Также мы писали, что Байден провел встречу с Дудой во время своего визита в Польшу.

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