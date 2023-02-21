Байден поблагодарил Дуду за выдающуюся помощь Украине
Президент США Джо Байден провел переговоры со своим польским коллегой Анджеем Дудой. Американский лидер поблагодарил польского президента за выдающуюся помощь Украине
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ссылкой на CNN.
Байден заявил, что сейчас Украина находится в "лучшем положении, чем когда-либо" и призвал НАТО сосредоточиться.
"Я могу с гордостью сказать, что наша поддержка Украины остается непоколебимой", - отметил президент США.
Байден также назвал помощь Украине со стороны Польши "поистине выдающейся", поскольку страна, в том числе, смогла принять более миллиона украинских беженцев.
"Связь между польским и американским народом чрезвычайно сильна и глубока… Нам предстоит решить множество проблем, но я уверен, что мы сможем сделать это вместе", - добавил американский лидер.
Напомним, ранее стало известно, что Польша планирует поднять тему передачи самолетов Украине во время визита Байдена.
Также мы писали, что Байден провел встречу с Дудой во время своего визита в Польшу.
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