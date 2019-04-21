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Дуда привітав Зеленського і запросив до Польщі

Новини » Вибори 2019    21.04.2019 - 23:23
Дуда привітав Зеленського і запросив до Польщі
Фото: Анджей Дуда (flickr.com/kancelariaprezydentarp)

Польський президент сподівається на покращення діалогу щодо історичних питань

Президент Польщі Анджей Дуда привітав Володимира Зеленського з обранням президентом України на виборах 2019 і запросив його до Польщі. Про це повідомляє прес-служба посольства Польщі.

Дуда висловив впевненість, що вибір підтвердить стійкість України на шляху до євроатлантичної спільноти.

"Прошу прийняти мої сердечні поздоровлення з нагоди ввірення вам українським народом посади президента України", - заявив він.

У своєму вітанні президенту-електу Анджей Дуда підкреслив значення польсько-українських взаємин: "З огляду на зв`язки, що єднають наші держави, вони повинні бути прикладом партнерства у регіоні, моделлю посилення дружніх стосунків і формування взаємної узгоджуваності. Польща готова до подальшої всебічної допомоги Україні".

Дуда виразив також надію на покращення історичного діалогу: "Глибоко вірю, що період вашої президентської діяльності принесе позитивну переміну в сприймані спільної, недавньої історії наших народів".

Президент Польщі вже провів телефонну розмову з  Володимиром Зеленським.

Нагадаємо, за даними екзит полів, у другому турі президентських виборів  в Україні Володимир Зеленський - 73% голосів. Володимир Порошенко набрав близько 27%.

Президент України Петро Порошенко вже визнав свою поразку і привітав Володимира Зеленського з перемогою.

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