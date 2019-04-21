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Дуда поздравил Зеленского и пригласил в Польшу

Новости » Выборы 2019    21.04.2019 - 23:23
Дуда поздравил Зеленского и пригласил в Польшу
Фото: Анджей Дуда (flickr.com/kancelariaprezydentarp)

Польский президент надеется на улучшение диалога относительно исторических вопросов

Президент Польши Анджей Дуда поздравил Владимира Зеленского с избранием президентом Украины на выборах 2019 и пригласил его в Польшу. Об этом сообщает пресс-служба посольства Польши.

Дуда выразил уверенность, что выбор подтвердит устойчивость Украины на пути к евроатлантической сообщества.

"Прошу принять мои сердечные поздравления по случаю вверения вам украинским народом должности президента Украины", - заявил он.

В своем приветствии президенту-электу Анджей Дуда подчеркнул значение польско-украинских взаимоотношений: "Учитывая связи, которые объединяют наши государства, они должны быть примером партнерства в регионе, моделью усиления дружественных отношений и формирования взаимной узгоджуваности. Польша готова к дальнейшей всесторонней помощи Украине".

Дуда выразил также надежду на улучшение исторического диалога: "Глубоко верю, что период вашей президентской деятельности принесет положительную перемену в воспринятии общей недавней истории наших народов".

Президент Польши уже провел телефонный разговор с Владимиром Зеленским.

Напомним, по данным экзит полов, во втором туре президентских выборов в Украине Владимир Зеленский - 73% голосов. Владимир Порошенко набрал около 27%.

Президент Украины Петр Порошенко уже признал свое поражение и поздравил Владимира Зеленского с победой.

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