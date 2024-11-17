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Шольц о звонке Путину: он не изменил своего мнения о войне на Украине

Украина, Воскресенье 17 ноября 2024 15:06
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Шольц о звонке Путину: он не изменил своего мнения о войне на Украине фото: канцлер Германии Олаф Шольц (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Глава Кремля Владимир Путин не изменил своего мнения о войне в Украине. Но поговорить с Путиным стоило.

Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц, пишет РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Выступая в аэропорту Берлина в воскресенье, 17 ноября, непосредственно перед своим отъездом на саммит G20 в Бразилию, Шольц сказал, что стоило поговорить с Путиным, чтобы развеять любые иллюзии, которые он мог лелеять, что Запад собирается отказаться от поддержки Украины.

"Беседа была очень подробной, но способствовала признанию того, что мало что изменилось во взглядах президента России на войну - и это нехорошие новости", - сказал Шольц журналистам.

Он добавил, ссылаясь на скорое возвращение Дональда Трампа на пост президента США, что было бы также нехорошо, если бы Вашингтон поддерживал регулярные контакты с Путиным, в то время как ни один европейский лидер этого не делал.

Разговор Шольца и Путина

15 ноября канцлер Германии Олаф Шольц провел телефонный разговор с главой Кремля Владимиром Путиным.

Шольц советовался с президентом Украины Владимиром Зеленским перед тем, как переговорить с Путиным. Зеленский выступил против этой идеи.

Уже после разговора с Путиным, в МИД Украины заявили, что разговор Шольца с Путиным не поможет достичь справедливого мира. Там считают, что глава Кремля расценивает уговаривания со стороны Запада как слабость.

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