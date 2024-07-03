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Трамп готов отдать Путину украинские территории, - Politico

Среда 03 июля 2024 03:56
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Трамп готов отдать Путину украинские территории, - Politico Фото: российский диктатор Владимир Путин и кандидат в президенты США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Кандидат в президенты США Дональд Трамп готов отдать часть территории Украины российскому диктатору Владимиру Путину, чтобы быстро завершить войну.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

Издание отмечает, что стремление быстро разрешить конфликт, вероятно, сыграет ключевую роль в планах Трампа в отношении НАТО и судьбе украинских территорий.

"Предполагаемый кандидат в президенты США (Дональд Трамп - ред.) рассматривает возможность заключения сделки, согласно которой НАТО обязуется не расширяться на восток - в частности, на Украину и Грузию. И ведет переговоры с президентом России Владимиром Путиным о том, какую часть украинской территории Москва сможет сохранить", - сообщили изданию два эксперта по национальной безопасности, поддерживающих Трампа

Напомним, в той же статье Politico указало, что в случае победы Трампа на выборах президента США Североатлантический альянс (НАТО) ожидает "радикальная переориентация".

Ранее РБК-Украина сообщало, как выглядит план Трампа по завершению войны в Украине. В частности, он заключается в давлении на Киев для уступок перед Москвой.

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