Трамп может скоро назначить спецпредставителя по миру в Украине, - Fox News

Избранный президент США Дональд Трамп вскоре может назначить спецпредставителя по миру в Украине. Он должен будет возглавить переговоры с Россией о прекращении войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Fox News .

При этом Fox News утверждает, что такая должность не будет оплачиваемой - с 2017 по 2019 год Курт Волкер выполнял функции специального представителя Госдепа США вопросам Украины на добровольной основе.

Он уточнил, что назначение будет "в ближайшее время".

"Вы увидите очень высокопоставленного специального посланника, человека с большим авторитетом, которому будет дано задание найти решение, прийти к мирному урегулированию", - приводит издание слова неназванного источника.

Слухи о разговоре Трампа с Путиным

Стоит заметить, что ранее The Washington Post писало о переговорах Дональда Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным. Главной темой обсуждений стала война России против Украины.

Как утверждает издание, избранный президент США посоветовал главе Кремля не эскалировать войну. Также Трамп напомнил Путину о присутствии американских войск в Европе.

При этом Трамп якобы выразил заинтересованность в дальнейшем диалоге, чтобы найти решение для войны в Украине.

Важно напомнить, что ранее американский политик, комментируя войну РФ против Украины, заверял, что он "хочет справедливой сделки" для всех сторон.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.