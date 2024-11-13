ua en ru
Ср, 13 ноября News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Выборы в США Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Трамп может скоро назначить спецпредставителя по миру в Украине, - Fox News

Среда 13 ноября 2024 17:42
UA EN RU
Трамп может скоро назначить спецпредставителя по миру в Украине, - Fox News Фото: Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Избранный президент США Дональд Трамп вскоре может назначить спецпредставителя по миру в Украине. Он должен будет возглавить переговоры с Россией о прекращении войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Fox News.

"Вы увидите очень высокопоставленного специального посланника, человека с большим авторитетом, которому будет дано задание найти решение, прийти к мирному урегулированию", - приводит издание слова неназванного источника.

Он уточнил, что назначение будет "в ближайшее время".

При этом Fox News утверждает, что такая должность не будет оплачиваемой - с 2017 по 2019 год Курт Волкер выполнял функции специального представителя Госдепа США вопросам Украины на добровольной основе.

Слухи о разговоре Трампа с Путиным

Стоит заметить, что ранее The Washington Post писало о переговорах Дональда Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным. Главной темой обсуждений стала война России против Украины.

Как утверждает издание, избранный президент США посоветовал главе Кремля не эскалировать войну. Также Трамп напомнил Путину о присутствии американских войск в Европе.

При этом Трамп якобы выразил заинтересованность в дальнейшем диалоге, чтобы найти решение для войны в Украине.

Важно напомнить, что ранее американский политик, комментируя войну РФ против Украины, заверял, что он "хочет справедливой сделки" для всех сторон.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Соединенные Штаты Америки Дональд Трамп Война в Украине
NEWS
"Всегда открыты к сотрудничеству". Умеров обратился к бизнесу по бронированию
"Всегда открыты к сотрудничеству". Умеров обратился к бизнесу по бронированию
DAILY
Решающая зима. Будет ли РФ атаковать энергетику и остановит ли Путина приход Трампа
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Решающая зима. Будет ли РФ атаковать энергетику и остановит ли Путина приход Трампа