Шольц провел переговоры с Путиным: первые подробности

Канцлер Германии Олаф Шольц провел телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным. Это первые такие переговоры за два года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sueddeutsche Zeitung , Tagesschau и пресс-службу Кабмина ФРГ.

При этом там добавили, что Шольц заранее поговорил с президентом Украины Владимиром Зеленским, а также сделает это после переговоров с Путиным.

"Канцлер призвал Россию к переговорам с Украиной с целью справедливого и прочного мира и подчеркнул непоколебимую решимость Германии поддерживать Украину в ее борьбе против российской агрессии столько, сколько необходимо", - уточнили в Кабмине.

В частности, глава немецкого правительства осудил агрессивную войну России против Украины и призвал главу Кремля положить ей конец и вывести войска.

Тем временем Tagesschau уточняет, что звонок длился около часа.

По данным Sueddeutsche Zeitung, разговор состоялся сегодня, 15 ноября, днем после длительной подготовки. Подробности переговоров пока не разглашаются.

Разговор Шольца и Путина

Стоит заметить, что о планах Шольца провести переговоры с Путином сегодня сообщало издание Bloomberg. Последний раз они разговаривали в декабре 2022 года.

Контакты европейских лидеров с российским диктатором прекратились после начала полномасштабного вторжения россиян в Украину.

При этом в последнее время Шольц неоднократно заявлял о своей готовности возобновить контакты с Путиным, чтобы найти решения для завершения войны России против Украины. Кремль также продемонстрировал свою готовность к такому телефонному разговору.

К слову, такой контакт между Шольцом и Путиным произошел после того, как в СМИ распространяли слухи о переговорах избранного президента США Дональда Трампа с главой Кремля.

Трамп и Путин обсуждали войну в Украине. Американский политик, в частности, попросил диктатора не эскалировать войну.

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