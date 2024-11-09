В СМИ появился очередной "мирный план" Трампа по Украине

Британские СМИ опубликовали очередную версию так называемого "мирного плана" Дональда Трампа по Украине. Он предусматривает европейские войска в буферной зоне между Украиной и Россией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Telegraph.

Детали плана Трампа появились после того, как президент Украины Владимир Зеленский предупредил, что любая попытка заключить мир путем умиротворения России будет означать "самоубийство" для Европы.

Как отмечает The Telegraph, этот план является одним из нескольких рассматриваемых Трампом перед выборами. Трое представителей команды республиканца рассказали, что эта версия плана предусматривает замораживание нынешней линии фронта, а Украина должна согласиться отложить свои амбиции вступить в НАТО на 20 лет.

В обмен на это США дадут оружие Украине, чтобы удержать Россию от восстановления войны. При этом США не будут ни предоставлять войска для патрулирования и обеспечения безопасности созданной буферной зоны, ни финансировать свою миссию.

"Мы не отправляем американских мужчин и женщин поддерживать мир в Украине. И мы не будем за это платить. Пусть это делают поляки, немцы, британцы и французы", - сказал член команды Трампа.

Согласно плану, опубликованному The Telegraph, Трамп может призвать европейские и британские войска обеспечить 800-мильную (1200 км) буферную зону между российской и украинской армиями.