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Дуда о ядерном оружии: кто первый применит - будет проклят

Польша, Четверг 26 сентября 2024 18:42
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Дуда о ядерном оружии: кто первый применит - будет проклят Фото: президент Польши Анджей Дуда (РБК-Украина, Виталий Носач)
Автор: Карина Левицкая

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что российский диктатор Владимир Путин, а также его генералы хорошо осознают, что тот, кто первым применит ядерное оружие, будет проклят.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на TVN24.

Дуд прокомментировал заявление Путина о возможности применения Россией ядерного оружия.

"Если мы посмотрим на это хладнокровно и без паники, то должно быть понятно: он повторяет то, что было закреплено в российской военной доктрине на протяжении многих лет, что Россия оставляет за собой право использовать любые средства, включая, конечно, ядерные средства, которые есть в ее распоряжении, в случае угрозы России... В этом нет ничего нового", - ответил Дуда.

В то же время президент отметил, что именно тот, кто первым использует ядерное оружие, понесет на себе всю ответственность.

"С другой стороны, Владимир Путин также хорошо знает, как и его генералы, что тот, кто первым применит ядерное оружие, проклят... Они никогда не снимут с себя эту ответственность, если применят ядерное оружие. Даже в малейшей степени. Никогда. Мир никогда им этого не простит", - добавил он.

Ядерный шантаж Путина

На днях Путин в очередной раз прибег к ядерному шантажу. На этот раз он заявил, что в России ядерное оружие якобы лучше, чем у НАТО.

На такое заявление отреагировал даже Папа Римский. Со своей стороны, он назвал угрозы Путина "безумием".

Подробнее о ядерных угрозах Путина и их целях, можно узнать в материале РБК-Украина.

Отметим, что в Украине вчера отреагировали на ядерные угрозы Путина.

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