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Страшилка и ничего больше: в Украине отреагировали на ядерные угрозы Путина

Украина, Среда 25 сентября 2024 21:41
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Страшилка и ничего больше: в Украине отреагировали на ядерные угрозы Путина Фото: российский диктатор Владимир Путин (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Российский диктатор Владимир Путин использует ядерный шантаж, потому что нет других инструментов устрашения. Это просто такая его "страшилка".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Центра противодействия дезинформации (ЦПД) Андрея Коваленко, руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака и заявление советника руководителя Офиса президента Михаила Подоляка в эфире телемарафона.

"Очевидно, что Россия не понимает, как остановить то, что будет продолжаться в этой войне. А что будет продолжаться, мы с вами видим не только на примере Курской операции, но и на примере дальнобойных ударов украинской продукцией по РФ. Они оказывают существенное влияние на социальные настроения в РФ...", - подчеркнул Подоляк.

Он отметил, что сегодня Россия уже не может выложить на условный стол конфликта ничего, кроме того, что там уже есть.

"А держит она там практически все, что у нее было. Традиционная пропаганда и традиционные угрозы не работают... Безусловно, Россия сегодня пытается использовать последний аргумент, аргумент трусливых людей, что у них ядерное оружие", - подчеркнул он.

В то же время Коваленко подчеркнул, что ядерный шантаж Путина - это страх перед украинским оружием, которое лишает РФ стратегических складов вооружений и наносит ущерб возможностям Путина продолжать террор.

"Это страшилка от страха. Ничего больше", - заметил он.

Ермак также отметил, что кроме ядерного шантажа у РФ больше нет ничего.

"Никаких других инструментов устрашения мира. Эти инструменты не сработают", - сказал он.

Ядерный шантаж Путина

Заметим, что на днях во время своего утреннего выступления Путин в очередной раз прибег к ядерному шантажу, заявив, что якобы в России ядерное оружие лучше, чем у НАТО.

На такое заявление отреагировал даже Папа Римский. Со своей стороны, он назвал угрозы Путина "безумием".

Детальнее о том, как угрозы России повлияют на войну с Украиной, можно узнать в отдельном материале РБК-Украина.

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