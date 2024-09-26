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Дуда про ядерну зброю: хто перший застосує - буде проклятий

Польща, Четвер 26 вересня 2024 18:42
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Дуда про ядерну зброю: хто перший застосує - буде проклятий Фото: президент Польщі Анджей Дуда (РБК-Україна, Віталій Носач)
Автор: Каріна Левицька

Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що російський диктатор Володимир Путін, а також його генерали добре усвідомлюють, що той, хто першим застосує ядерну зброю, буде проклятий.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на TVN24.

Дуд прокоментував заяву Путіна про можливість застосування Росією ядерної зброї.

"Якщо ми подивимося на це холоднокровно і без паніки, то повинно бути зрозуміло: він повторює те, що було закріплено в російській військовій доктрині протягом багатьох років, що Росія залишає за собою право використовувати будь-які засоби, включаючи, звичайно, ядерні засоби, які є в її розпорядженні, в разі загрози для Росії... В цьому немає нічого нового", - відповів Дуда.

Водночас президент зауважив, що саме той, хто першим використає ядерну зброю понесе на собі всю відповідальність.

"З іншого боку, Володимир Путін також добре знає, як і його генерали, що той, хто першим застосує ядерну зброю, проклятий... Вони ніколи не знімуть з себе цю відповідальність, якщо застосують ядерну зброю. Навіть в найменшій мірі. Ніколи. Світ ніколи їм цього не пробачить", - додав він.

Ядерний шантаж Путіна

Днями Путін вкотре вдався до ядерного шантажу. Цього разу він заявив, що у Росії ядерна зброя нібито є кращою ніж у НАТО.

На таку заяву відреагував навіть Папа Римський.Зі свого боку, він назвав погрози Путіна "божевіллям".

Детальніше про ядерні погрози Путіна та їх цілі, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

Зауважимо, що в Україні вчора також відреагували на ядерні погрози Путіна.

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Російська Федерація Польща Анджей Дуда
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