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"Безумие": Папа Римский отреагировал на ядерный шантаж Путина

Новина українською →
Среда 21 сентября 2022 16:40
"Безумие": Папа Римский отреагировал на ядерный шантаж Путина Фото: Папа Римский Франциск (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Во время сегодняшней речи Папа Римский назвал "безумием" мнение о применении ядерного оружия в войне против Украины.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на CNN .

Выступая перед людьми на площади Святого Петра в Ватикане, Папа Римский "прокомментировал" утренние угрозы президента Российской Федерации Владимира Путина, при этом не намекая конкретно на Россию или на главу Кремля.

"Эта трагическая война (война в Украине, - ред.) доводит нас до того, что некоторые люди думают о ядерном оружии, это безумие", - заявил Франциск.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что Путина во время утреннего выступления в очередной раз прибег к ядерному шантажу, заявив, что якобы в России ядерное оружие лучше, чем у НАТО.

Тем временем в ЕС призвали еще больше давить на главу Кремля и добавили, что диктатор затеял "опасную ядерную авантюру".

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