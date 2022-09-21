"Безумие": Папа Римский отреагировал на ядерный шантаж Путина

Во время сегодняшней речи Папа Римский назвал "безумием" мнение о применении ядерного оружия в войне против Украины.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на CNN .

Выступая перед людьми на площади Святого Петра в Ватикане, Папа Римский "прокомментировал" утренние угрозы президента Российской Федерации Владимира Путина, при этом не намекая конкретно на Россию или на главу Кремля. "Эта трагическая война (война в Украине, - ред.) доводит нас до того, что некоторые люди думают о ядерном оружии, это безумие", - заявил Франциск.