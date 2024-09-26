Путин идет ва-банк. Какова цель очередного ядерного шантажа со стороны России

Российский диктатор Владимир Путин снова начал запугивать Украину и Запад ядерным оружием. В этот раз глава Кремля решил сменить ядерную доктрину, расширив условия для ядерного удара со стороны России. Что стоит за заявлениями диктатора и несут ли они реальную угрозу, – в материале журналиста РБК-Украина Дмитрия Левицкого.

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Вечером среды Путин собрал Совбез РФ на совещание, на котором объявил о намерениях переписать ядерную доктрину – документ, определяющий основания для ядерного удара. Свое желание диктатор объяснил "динамическими изменениями современной военно-политической обстановки" и "новыми источниками военных угроз и рисков" для РФ и ее союзников.

Изменения в доктрину, которые захотел внести Путин, предполагают расширение перечня оснований для применения ядерного оружия Россией. В частности, агрессию против РФ со стороны неядерного государства, но при участии или при поддержке ядерного государства, диктатор хочет рассматривать как совместное нападение.

А основанием для ядерного удара, согласно идее Путина, может быть одно только "получение достоверной информации" о массированном старте стратегической или тактической авиации, ракет или даже дронов в сторону РФ. Последнее особенно актуально в условиях регулярных ударов украинских беспилотников по военным и военно-промышленным объектам России.

Кроме того, диктатор пригрозил ядерным ударом в случае агрессии против Беларуси. Но такая возможность и сейчас предусмотрена в российской ядерной доктрине.

Что означают ядерные угрозы Путина

Это уже не первый раз российское руководство кладет на стол карту ядерного шантажа мира. С начала полномасштабной войны и Путин и его соратники в Москве неоднократно угрожали Западу и Украине ядерным оружием. Кроме того, за последние три года в РФ прошло несколько учений с применением так называемой "ядерной триады". Ядерным шантажом Кремль пытался остановить сопротивление Украины, а также предотвратить западную помощь.

Наличие ядерного оружия также не спасло Россию от Курской операции, которая показала, что страна без ядерного оружия может захватить территорию крупного ядерного государства.

По словам эксперта по региональной безопасности Национального института стратегических исследований Алексея Ижака, Москва столкнулась с проблемой – в мире перестали бояться ядерного оружия, потому что его применение очень ограничено. Нынешние международные рамки предполагают, что ядерным оружием можно воевать только против ядерного государства. И Россию это не устраивает, но она не может односторонне изменить эти рамки.

"Такая ситуация, в которой ядерное оружие может быть использовано как угодно, может привести к тому, что весь мир станет ядерным. Есть стандартные "красные линии". Россия может говорить все что угодно, но легитимные "красные линии" – только те, которые согласованы с другими ядерными странами и миром в целом", – объяснил Ижак в комментарии РБК-Украина.

Путин анонсировал изменение ядерной доктрины России (фото: Getty Images)

Прежде всего, по мнению Ижака, российскому диктатору нужно получить одобрение от главного союзника – Китая. А политика Пекина по поводу ядерного оружия состоит в том, что его применение возможно только в ответ на ядерный удар другого ядерного государства.

"Почему Россия это делает? Потому что не может использовать ядерное оружие, если будет знать, что это не будет воспринято другими ядерными государствами. А они этого не воспринимают, так как использование ядерного оружия для колониальных войн не только запрещено, но вообще не укладывается в голове. Не для этого договаривались о нераспространении. Но Россия делает это публично, потому что ей нужно одобрение по крайней мере Китая", – сказал эксперт в комментарии РБК-Украина.

Какова цель российского ядерного шантажа

Конечно, вчерашние ядерные заявления главы Кремля – это ничто иное, как сигнал Западу, который уже несколько месяцев обдумывает разрешение на удары Украины американскими и британскими ракетами по территории России, а также реакция на болезненные атаки украинских дронов по российским военным и военно-промышленным объектам.

На это указывают, в частности, слова Путина о том, что агрессия неядерного государства, при поддержке ядерного государства, будет признаваться совместным нападением на Россию. Очевидно речь идет о разрешении на украинские удары американскими ATACMS и франко-британскими StormShadow/SCALP по территории России. А возможность ядерного удара в ответ на массированный запуск дронов и ракет в сторону России – отсылка на налеты украинских дронов, уже ставших обыденностью для российского глубокого тыла.

Именно поэтому, по мнению политолога Владимира Фесенко, заявление Путина появилось накануне встречи президентов Украины и США в Белом доме, где главной темой дискуссий будет снятие ограничений на западное дальнобойное оружие.

"В России, судя по заявлению Путина, этого явно боятся. Поэтому они сделали несколько предупреждений, и даже применили "тяжелое оружие" - прямое заявление Путина. Это прямая угроза США, что, мол, если вы дадите разрешение Украине, то это как объявление ядерной войны. Это такая психологическая атака на Байдена перед встречей с Зеленским", – сказал Фесенко в комментарии YouTube каналу РБК-Украина.

Но действенность российского ядерного шантажа уже давно под вопросом. Путин настолько часто и много угрожал Западу ядерным оружием, что там уже выработался "иммунитет" к этому, написала на днях американская газета The Washinghton Post. Как только Запад "повышал ставки" в помощи Украине (сначала разрешением на передачу артиллерии, затем танков, а затем и F-16), Кремль рисовал каждый раз новые "красные линии". И каждый раз эти "красные линии" пересекались без последствий и ответов Кремля.

Поэтому, по мнению Фесенко, были и другие предупреждения со стороны России, более практичные. В частности, недавно агентство Reuters рассказало о планах Москвы передать противокорабельные ракеты йеменским хуситам, создающим проблемы для западной коалиции в Красном море. А еще раньше была угроза возобновления ядерных испытаний на севере РФ.

Путин не изменит ядерную доктрину РФ без одобрения со стороны Китая (фото: kremlin.ru)

Пока шансы на то, что очередные ядерные угрозы Путина как-то повлияют на решение Запада по украинским ударам по РФ, очень малы, считает Ижак.

"Скажем, от всех принимаемых во внимание факторов, - это 1%. Потому что это даже не изменение доктрины, это просто попытка России расширить легитимные рамки использования ядерного оружия. Но сначала Путин должен получить одобрение хотя бы от Китая. На Западе для себя уже все решили. Если они увидят, что Путин пытается просто запугать, это не повлияет на решение, хоть мы еще не знаем, каково оно", – пояснил он.

В попытке запугать Украину и Запад российский диктатор практически идет ва-банк, а его заявления будут иметь репутационные последствия даже внутри России, считает Ижак. Вряд ли россияне применят свое ядерное оружие в случае следующего налета украинских дронов, а значит, Кремлю придется придумывать очередные оправдания.

"Возможно, это один из сценариев. Возможно, российские элиты подставляют Путина, чтобы он становился смешным. Это сложная ситуация для него, он сказал слово, которое не сможет сдержать. Это означает ва-банк. Других вариантов остановить удары дронов и западные разрешения нет", – сказал эксперт РБК-Украина.

В украинском руководстве также считают, что Путин попросту шантажирует мир. Как написал в своем Telegram-канале руководитель Офиса президента Андрей Ермак, у Путина уже не осталось других инструментов для устрашения мира. Но и ядерный шантаж, по его мнению, не сработает.

При подготовке материала использовались заявления российского диктатора Владимира Путина и руководителя Офиса президента Андрея Ермака, публикации Reuters и The Washinghton Post, а также комментарии политолога Владимира Фесенко и эксперта по вопросам региональной безопасности Национального института стратегических исследований Алексея Ижака.