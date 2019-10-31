Народному депутату Ярославу Дубневичу вручили підозру. Про це він заявив журналістам у ВР, передає кореспондент РБК-Україна.

Дубневичу вручили підозру після рішення парламенту щодо зняття з нього депутатської недоторканності.

"Сьогодні мені вручили підозру", - заявив він.

За його словами, підозру вручили в 11:48 у Верховній раді.

"Як вони могли в залі? За залом", - додав він.

Зокрема, у прес-службі генеральної прокуратури повідомили, що генеральний прокурор Руслан Рябошапка повідомив про підозру Дубневичу у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем).

Зазначимо, що сьгодні 332 депутати проголосували про зняття з Дубневича депутатської недоторканності, а також за його затримання та арешт.

До цього регламентний комітет направив подання на Дубневича на розгляд Ради.

Раніше генеральний прокурор Руслан Рябошапка повідомив, що нардепу вручать підозру у справі про виведення з активів "Укрзалізниці" 93 млн грн. Ще колишній міністр інфраструктури Володимир Омелян надавав Генеральній прокуратурі свідчення про вплив Дубневича на діяльність "Укрзалізниці".

Зокрема, Рябошапка готує народному депутату Ярославу Дубневичу повідомлення про підозру у двох епізодах

Раніше Спеціалізована антикорупційна прокуратура направила в Генеральну прокуратуру подання про зняття недоторканності з нардепа Ярослава Дубневича.