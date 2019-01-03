ГПУ може направити в Раду подання на Ярослава Дубневича

Фото: Ярослав Дубневич (із відкритих джерел)

Розслідуванням справи проти нардепа займалось НАБУ

Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) направила до Генеральної прокуратури України (ГПУ) подання про зняття недоторканності з народного депутата Ярослава Дубневича. Про це у коментарі РБК-Україна розповіла речник ГПУ Лариса Сарган.

Вона зазначила, що ГПУ отримала подання від САП на Дубневича.

"Вивчаємо. Після висновку юридичного відділу або направимо до Верховної ради або на допрацювання", - заявила Сарган.

За її словами, розслідуванням справи проти нардепа займалось Національне антикорупційне бюро.

"Це справа НАБУ і САП. Тому не можемо коментувати", - додала вона.

Речник ГПУ також зазначила, що наразі невідомо, в які терміни ГПУ зможе направити це подання до Верховної ради.

Раніше РБК-Україна писало, що детективи Національного антикорупційного бюро розслідують можливе ухилення від сплати податків фірмами ТОВ "Енергія-Новий Розділ" і ТОВ НВП "Енергія-Новояворівськ", кінцевими бенефіціарами яких є народні депутати-брати Ярослав і Богдан Дубневичі.

Наприкінці серпня також повідомлялося, що НАБУ розслідує справу про можливе недостовірне декларуванні та незаконному збагаченні народних депутатів від БПП Дубневичів.