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ГПУ може направити в Раду подання на Ярослава Дубневича

Новини » Політика    03.01.2019 - 16:10
ГПУ може направити в Раду подання на Ярослава Дубневича
Фото: Ярослав Дубневич (із відкритих джерел)

Розслідуванням справи проти нардепа займалось НАБУ

Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) направила до Генеральної прокуратури України (ГПУ) подання про зняття недоторканності з народного депутата Ярослава Дубневича. Про це у коментарі РБК-Україна розповіла речник ГПУ Лариса Сарган.

Вона зазначила, що ГПУ отримала подання від САП на Дубневича.

"Вивчаємо. Після висновку юридичного відділу або направимо до Верховної ради або на допрацювання", - заявила Сарган.

За її словами, розслідуванням справи проти нардепа займалось Національне антикорупційне бюро.

"Це справа НАБУ і САП. Тому не можемо коментувати", - додала вона.

Речник ГПУ також зазначила, що наразі невідомо, в які терміни ГПУ зможе направити це подання до Верховної ради.

Раніше РБК-Україна писало, що  детективи Національного антикорупційного бюро розслідують можливе ухилення від сплати податків фірмами ТОВ "Енергія-Новий Розділ" і ТОВ НВП "Енергія-Новояворівськ", кінцевими бенефіціарами яких є народні депутати-брати Ярослав і Богдан Дубневичі. 

Наприкінці серпня також повідомлялося, що НАБУ розслідує справу про можливе недостовірне декларуванні та незаконному збагаченні народних депутатів від БПП Дубневичів. 

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