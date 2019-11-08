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За Дубневича внесли заставу, - адвокат

Новини » Політика     08.11.2019 - 13:13
За Дубневича внесли заставу, - адвокат
Фото: Ярослав Дубневич (РБК-Україна)

Заставу у розмірі 100 млн гривень вносили 6 і 7 листопада декілька людей

За народного депутата Ярослава Дубневича внесли заставу. Про це заявив адвокат підозрюваного Олексій Шевчук, повідомляє РБК-Україна з посиланням на інформацію в ефірі телеканалу "Наш".

За словами адвоката, заставу в розмірі 100 млн гривень вносили 6 і 7 листопада декілька людей. При цьому, сума на 10 млн більше, ніж вчора призначила Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду.

Нагадаємо, Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду 7 листопада відхилила апеляційну скаргу адвоката народного депутата Ярослава Дубневича та заарештувала його до 31 грудня. Також суд змінив суму застави з 100 до 90 млн гривень.

РБК-Україна повідомляло, що Верховна рада зняла депутатську недоторканність з Дубневича. У залі парламенту Дубневичу оголосили про підозру.

Зняття недоторканності підтримали 332 нардепа. Депутати також проголосували за затримання (підтримав 241 парламентарій) і арешт Дубневича (229 нардепів "за"). Дубневича підозрюють в заволодіння понад 93 млн грн "Укрзалізниці".

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