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За Дубневича внесли залог, - адвокат

Новости » Политика     08.11.2019 - 13:13
За Дубневича внесли залог, - адвокат
Фото: Ярослав Дубневич (РБК-Украина)

Залог в размере 100 млн гривен вносили 6 и 7 ноября несколько людей

За народного депутата Ярослава Дубневича внесли залог. Об этом заявил адвокат подозреваемого Алексей Шевчук, сообщает РБК-Украина со ссылкой на информацию в эфире телеканала "Наш".

По словам адвоката, залог в размере 100 млн гривен вносили 6 и 7 ноября несколько людей. При этом, сумма на 10 млн больше, чем вчера назначила Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда.

Напомним, Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда 7 ноября отклонила апелляционную жалобу адвоката народного депутата Ярослава Дубневича и арестовала его до 31 декабря. Также суд изменил сумму залога со 100 до 90 млн гривен.

РБК-Украина сообщало, что Верховная рада сняла депутатскую неприкосновенность с Дубневича. В зале парламента Дубневичу объявили о подозрении.

Снятие неприкосновенности поддержали 332 нардепа. Депутаты также проголосовали за задержание (поддержал 241 парламентарий) и арест Дубневича (229 нардепов "за"). Дубневича подозревают в завладения свыше 93 млн грн "Укрзализныци".

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