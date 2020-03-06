Дубілет залишиться в команді Шмигаля, але поки що без посади

Фото: Дмитро Дубілет (facebook.com/dubilet)

Шмигаль обіцяє посаду Дубілету після обговорень з ним

Колишній міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет залишається в команді новообраного прем'єр-міністра Дениса Шмигаля. Про це глава уряду повідомив в ефірі "Права на владу", повідомляє РБК-Україна.

За словами Шмигаля, Дубілета ще не призначили на нову посаду, однак після обговорень з ним "посада буде".

"Ми не відмовлялися від жодного члена нашої команди, і попередній уряд – це команда. Кожен з них може знайти себе й працювати на користь України, і ми не збираємося відмовлятися від жодного, в тому числі й від пана Дубілета. Якщо ви подивитеся його пости, він в команді. Він зараз їде відпочити і буде продовжувати працювати", - сказав прем'єр.

За словами Шмигаля, претензій до Дубілета в уряду немає.

"Ми просто переформатували нашу команду, вважаючи, що так уряд буде більш ефективним", - зазначив він.

Нагадаємо, раніше Дубілет заявив, що не виключає роботу в новому уряді Дениса Шмигаля. За його словами, на колишній роботі в уряді у нього залишилися незавершені проекти. Він також планує обговорити формат подальшої роботи.

Дубілет працював в уряді Олексія Гончарука з кінця серпня 2019 року. На своєму посту особливо відзначився проведенням оцінки чисельності населення України за допомогою даних електронних реєстрів та операторів мобільного зв'язку. До роботи в Кабміні займався розвитком порталу iGov, який повинен боротися з корупцією і підвищувати ефективність роботи чиновників.

В новому уряді посаду міністра Кабінету міністрів зайняв Олег Немчинов.