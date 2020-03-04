Хто увійшов у новий Кабмін Шмигаля: досьє міністрів

Рада призначила нового прем'єра і Кабмін 4 березня
Рада на позачерговому засіданні перезавантажила Кабмін і призначила новим прем'єром Дениса Шмигаля. Докладніше про те, хто з міністрів пішов у відставку і хто прийшов їм на зміну - в матеріалі РБК-Україна.
Кадрові перестановки в Кабміні
Позачергове засідання Ради на 4 березня призначив президент України Володимир Зеленський. Крім кількох законопроектів, він попросив внести до порядку питання щодо Кабінету міністрів та звіт правоохоронних органів.
У ході засідання парламентарії звільнили з посади прем'єр-міністра Олексія Гончарука. На його місце призначено Денис Шмигаль, який до цього обіймав посаду віце-прем'єра та міністра з розвитку громад і територій.
Також був перезавантажений склад Кабміну. Деякі з міністрів отримали інші посади в Кабміні, а деякі - зберегли старі.
Хто такий Денис Шмигаль
Денис Шмигаль обіймав з 4 лютого 2020 року посаду віце-прем'єр-міністра, а також міністра розвитку громад і територій. До цього очолював Івано-Франківську ОДА.
Детальніше про те, хто такий Денис Шмигаль і чим раніше займався – у матеріалі РБК-Україна.
Фото: Денис Шмигаль (РБК-Україна)
Повний список нового Кабміну
Рада проголосувала за новий Кабінет міністрів одним списком. Окремо проходило голосування за глав МЗС і Міноборони. 13 з кандидатів вніс новопризначений прем'єр-міністр, 2 - президент. Інші міністри, які не були призначені сьогодні, будуть доназначены наступного тижня.
Склад нового уряду:
Досьє нових міністрів
1Міністр розвитку громад і територій - Олексій Чернишов
До призначення з 20 жовтня 2019 року обіймав посаду голови Київської ОДА. 43-річний харків'янин має економічну та юридичну освіту. До приходу на держслужбу бізнесмен займався залученням інвестицій в Україну.
2.Міністр Кабінету міністрів - Олег Немчинов
У 2003-2006 роках був помічником нардепів Олександра Гудими та Юрія Костенко (Українська народна партія), в 2006-2010 роках - депутат Львівської облради від УНП, у 2009-2010 - працював у Львівській облдержадміністрації. Паралельно займався бізнесом у сфері готельно-ресторанного господарства. З 2014 по 2017 рік служив в Державній прикордонній службі, брав участь в АТО, очолював військово-цивільну адміністрацію сіл Комінтерново, Водяне та Заїченко Донецької області. З квітня 2017 року і до розформування міністерства був держсекретарем Минмолодежьспорта.
3.Мининистр у справах ветеранів - Сергій Бессараб
Військовий, звання - генерал-лейтенант, 64 роки. З 2005 по 2007 був командувачем військами територіального управління "Північ". З 2012 по 2015 - перший заступник командуючого Сухопутних військ ЗСУ. З 2015 року - заступник голови Генштабу.
4.Міністр фінансів Ігор Уманський
З 2016 по 2019 був позаштатним радником Порошенко. У 2014-2015 в Кабміні Яценюка був заступник міністра фінансів (Наталії Яресько). Перший раз потрапив у Кабмін на аналогічну посаду в 2008 році - займав посаду заступника міністра фінансів Віктора Пинзеника) в уряді Юлії Тимошенко. А в 2009 році після відставки Пинзеника виконував обов'язки глави Мінфіну. До цього працював у структурах Мінекономіки і Нацбанку, а в 2005-2006 був заступником голови правління "Укртранснафти".
5.Міністр охорони здоров'я Ілля Ємець
Вже очолював профільне міністерство з грудня 2010 по травень 2011. Заслужений лікар України, спеціалізується на дитячій кардіології та кардіохірургії.
6.Міністр соціальної політики - Марина Лазебна
З 2000 по 2011 працювала в Мінекономіки і Секретаріаті Кабміну, займалася соціальною політикою. З 2011 по 2013 працювала в профільному міністерстві, а з 2013 по 2014 очолювала Держслужбу зайнятості.
7.Міністр спорту - Вадим Гутцайт
Олімпійський чемпіон, фехтувальник, шаблист. Брав участь в Олімпіадах 1992, 1996 і 2000 років. Під час літніх олімпійських ігор 2008 року був наставником української жіночої команди шаблисток, які привезли додому золоті медалі. З 2018 року - директор департаменту молоді та спорту КМДА.
8.Міністр оборони - Андрій Таран
генерал-лейтенант ВСУ у відставці, колишній глава української сторони СЦКК. Займався не тільки військової, але і дипломатичною службою. У 2015 році був членом робочої підгрупи з питань безпеки в Тристоронньої контактної групи в Мінську. Перед відходом у відставку з 2015 по 2016 обіймав посаду першого заступника командувача Сухопутних військ ЗСУ. Очолював передвиборний штаб Ігоря Смешка.