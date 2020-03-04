Хто увійшов у новий Кабмін Шмигаля: досьє міністрів

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Рада призначила нового прем'єра і Кабмін 4 березня

Рада на позачерговому засіданні перезавантажила Кабмін і призначила новим прем'єром Дениса Шмигаля. Докладніше про те, хто з міністрів пішов у відставку і хто прийшов їм на зміну - в матеріалі РБК-Україна.

Кадрові перестановки в Кабміні

Позачергове засідання Ради на 4 березня призначив президент України Володимир Зеленський. Крім кількох законопроектів, він попросив внести до порядку питання щодо Кабінету міністрів та звіт правоохоронних органів.

У ході засідання парламентарії звільнили з посади прем'єр-міністра Олексія Гончарука. На його місце призначено Денис Шмигаль, який до цього обіймав посаду віце-прем'єра та міністра з розвитку громад і територій.

Також був перезавантажений склад Кабміну. Деякі з міністрів отримали інші посади в Кабміні, а деякі - зберегли старі.

Хто такий Денис Шмигаль

Денис Шмигаль обіймав з 4 лютого 2020 року посаду віце-прем'єр-міністра, а також міністра розвитку громад і територій. До цього очолював Івано-Франківську ОДА.

Детальніше про те, хто такий Денис Шмигаль і чим раніше займався – у матеріалі РБК-Україна.

Фото: Денис Шмигаль (РБК-Україна)

Повний список нового Кабміну

Рада проголосувала за новий Кабінет міністрів одним списком. Окремо проходило голосування за глав МЗС і Міноборони. 13 з кандидатів вніс новопризначений прем'єр-міністр, 2 - президент. Інші міністри, які не були призначені сьогодні, будуть доназначены наступного тижня.

Склад нового уряду:

Вадим Пристайко – віце-прем'єр з євроінтеграції

Олексій Резніков – віце-прем'єр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій

Михайло Федоров – віце-прем'єр, міністр цифровий політики

Арсен Аваков – міністр внутрішніх справ

Сергій Бессараб – міністр у справах ветеранів

Вадим Гутцайт – міністр молоді і спорту

Ілля Ємець – міністр охорони здоров'я

Владислав Криклій – міністр інфраструктури

Марина Лазебна – міністр соціальної політики

Денис Малюська – міністр юстиції

Олег Немчинов – міністр Кабінету міністрів

Ігор Уманський – міністр фінансів

Олексій Чернишов – міністр розвитку громад і територій

Андрій Таран - міністр оборони

Дмитро Кулеба - міністр закордонних справ

Досьє нових міністрів

1Міністр розвитку громад і територій - Олексій Чернишов

До призначення з 20 жовтня 2019 року обіймав посаду голови Київської ОДА. 43-річний харків'янин має економічну та юридичну освіту. До приходу на держслужбу бізнесмен займався залученням інвестицій в Україну.

2.Міністр Кабінету міністрів - Олег Немчинов

У 2003-2006 роках був помічником нардепів Олександра Гудими та Юрія Костенко (Українська народна партія), в 2006-2010 роках - депутат Львівської облради від УНП, у 2009-2010 - працював у Львівській облдержадміністрації. Паралельно займався бізнесом у сфері готельно-ресторанного господарства. З 2014 по 2017 рік служив в Державній прикордонній службі, брав участь в АТО, очолював військово-цивільну адміністрацію сіл Комінтерново, Водяне та Заїченко Донецької області. З квітня 2017 року і до розформування міністерства був держсекретарем Минмолодежьспорта.

3.Мининистр у справах ветеранів - Сергій Бессараб

Військовий, звання - генерал-лейтенант, 64 роки. З 2005 по 2007 був командувачем військами територіального управління "Північ". З 2012 по 2015 - перший заступник командуючого Сухопутних військ ЗСУ. З 2015 року - заступник голови Генштабу.

4.Міністр фінансів Ігор Уманський

З 2016 по 2019 був позаштатним радником Порошенко. У 2014-2015 в Кабміні Яценюка був заступник міністра фінансів (Наталії Яресько). Перший раз потрапив у Кабмін на аналогічну посаду в 2008 році - займав посаду заступника міністра фінансів Віктора Пинзеника) в уряді Юлії Тимошенко. А в 2009 році після відставки Пинзеника виконував обов'язки глави Мінфіну. До цього працював у структурах Мінекономіки і Нацбанку, а в 2005-2006 був заступником голови правління "Укртранснафти".

5.Міністр охорони здоров'я Ілля Ємець

Вже очолював профільне міністерство з грудня 2010 по травень 2011. Заслужений лікар України, спеціалізується на дитячій кардіології та кардіохірургії.

6.Міністр соціальної політики - Марина Лазебна

З 2000 по 2011 працювала в Мінекономіки і Секретаріаті Кабміну, займалася соціальною політикою. З 2011 по 2013 працювала в профільному міністерстві, а з 2013 по 2014 очолювала Держслужбу зайнятості.

7.Міністр спорту - Вадим Гутцайт

Олімпійський чемпіон, фехтувальник, шаблист. Брав участь в Олімпіадах 1992, 1996 і 2000 років. Під час літніх олімпійських ігор 2008 року був наставником української жіночої команди шаблисток, які привезли додому золоті медалі. З 2018 року - директор департаменту молоді та спорту КМДА.

8.Міністр оборони - Андрій Таран

генерал-лейтенант ВСУ у відставці, колишній глава української сторони СЦКК. Займався не тільки військової, але і дипломатичною службою. У 2015 році був членом робочої підгрупи з питань безпеки в Тристоронньої контактної групи в Мінську. Перед відходом у відставку з 2015 по 2016 обіймав посаду першого заступника командувача Сухопутних військ ЗСУ. Очолював передвиборний штаб Ігоря Смешка.