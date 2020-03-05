ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Дубілет не виключає, що продовжить роботу у новому Кабміні

Новини » Політика     05.03.2020 - 11:34
Дубілет не виключає, що продовжить роботу у новому Кабміні
Фото: Дмитро Дубілет (РБК-Україна)

Дубілет заявив, що у нього залишилися незавершені проекти

Колишній міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет не виключає, що продовжить роботу з новим урядом Дениса Шмигаля. Про цьому він повідомив у своєму Telegram.

За його словами, на колишній роботі в уряді у нього залишилися незавершені проекти. Він також планує обговорити формат подальшої роботи.

"Більшість проектів, якими я займався, не завершено. А нічого так не болить, як відчуття втраченого часу через незавершені проекти. Ми будемо обговорювати, у якому форматі я продовжу працювати в уряді. Якщо продовжу", - зазначив Дубілет.

Дубілет не виключає, що продовжить роботу у новому Кабміні

Нагадаємо, в новому уряді посаду міністра Кабінету міністрів зайняв Олег Немчинов. В уряді Володимира Гройсмана він працював державним секретарем Міністерства молоді і спорту.

Дубілет працював в уряді Олексія Гончарука з кінця серпня 2019 року. На своєму посту особливо відзначився проведенням оцінки чисельності населення України за допомогою даних електронних реєстрів та операторів мобільного зв'язку. До роботи в Кабміні займався розвитком порталу iGov, який має боротися з корупцією і підвищувати ефективність роботи чиновників.

Авакова могли перепризначити тільки пакетним голосуванням Кандидат на пост глави Мінекономіки не виходить на зв'язок
Новини України Кабінет Міністрів УкраїниправительствоДмитро Дубілет
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся