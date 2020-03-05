Дубілет не виключає, що продовжить роботу у новому Кабміні

Фото: Дмитро Дубілет (РБК-Україна)

Дубілет заявив, що у нього залишилися незавершені проекти

Колишній міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет не виключає, що продовжить роботу з новим урядом Дениса Шмигаля. Про цьому він повідомив у своєму Telegram.

За його словами, на колишній роботі в уряді у нього залишилися незавершені проекти. Він також планує обговорити формат подальшої роботи.

"Більшість проектів, якими я займався, не завершено. А нічого так не болить, як відчуття втраченого часу через незавершені проекти. Ми будемо обговорювати, у якому форматі я продовжу працювати в уряді. Якщо продовжу", - зазначив Дубілет.

Нагадаємо, в новому уряді посаду міністра Кабінету міністрів зайняв Олег Немчинов. В уряді Володимира Гройсмана він працював державним секретарем Міністерства молоді і спорту.

Дубілет працював в уряді Олексія Гончарука з кінця серпня 2019 року. На своєму посту особливо відзначився проведенням оцінки чисельності населення України за допомогою даних електронних реєстрів та операторів мобільного зв'язку. До роботи в Кабміні займався розвитком порталу iGov, який має боротися з корупцією і підвищувати ефективність роботи чиновників.