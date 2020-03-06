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Дубилет останется в команде Шмыгаля, но пока без должности

Новости » Политика     06.03.2020 - 00:40
Дубилет останется в команде Шмыгаля, но пока без должности
Фото: Дмитрий Дубилет (facebook.com/dubilet)

Шмыгаль обещает должность Дубилету после обсуждений с ним

Бывший министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет остается в команде новоизбранного премьер-министра Дениса Шмыгаля. Об этом глава правительства сообщил в эфире "Права на власть", сообщает РБК-Украина.

По словам Шмыгаля, Дубилета еще не назначили на новую должность, однако после обсуждений с ним "должность будет".

"Мы не отказывались ни от одного члена нашей команды, и предыдущее правительство - это команда. Каждый из них может найти себя и работать на пользу Украины, и мы не собираемся отказываться ни от одного, в том числе и от господина Дубилета. Если вы посмотрите его посты, он в команде. Он сейчас едет отдохнуть и будет продолжать работать", - сказал премьер.

По словам Шмыгаля, претензий к Дубилету у правительства нет.

"Мы просто переформатировали нашу команду, считая, что так правительство будет более эффективным", - отметил он.

Напомним, ранее Дубилет заявил, что не исключает работу в новом правительстве Дениса Шмыгаля. По его словам, на прежней работе в правительстве у него остались незавершенные проекты. Он также планирует обсудить формат дальнейшей работы.

Дубилет работал в правительстве Алексея Гончарука с конца августа 2019 года. На своем посту особо отметился проведением оценки численности населения Украины посредством данных электронных реестров и операторов мобильной связи. До работы в Кабмине занимался развитием портала iGov, который должен бороться с коррупцией и повышать эффективность работы чиновников.

В новом правительстве должность министра Кабинета министров занял Олег Немчинов.

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Новости Украины Дмитрий ДубилетДенис Шмыгаль
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