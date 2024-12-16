ua en ru
Пн, 16 декабря News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

В ДТЭК опубликовали графики отключений света в Киеве на сегодня

Понедельник 16 декабря 2024 08:24
UA EN RU
В ДТЭК опубликовали графики отключений света в Киеве на сегодня Иллюстративное фото: как будут выключать свет в Киеве 16 декабря (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

В Украине с сегодняшнего дня вводятся новые графики отключения света. В Киеве максимальное время без света в понедельник составит четыре с половиной часа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК.

Как отметили в ДТЭК, с сегодняшнего дня потребители разделены на группы и подгруппы. В то же время во время переподключений теперь будет использоваться 30-минутный формат.

В Киеве свет будут выключать с 07:00 до 20:00 у разных групп.

Подробно о том, как теперь будут выключать свет читайте в материале РБК-Украина "Очереди "пополам" и новые интервалы. Какими будут графики отключения света с 16 декабря".

Отключения света в Украине

В Украине снова начали выключать свет после российского обстрела 28 ноября. Именно тогда россияне нанесли новый массированный удар по энергетике Украины. В целом были зафиксированы повреждения сразу в 14 областях Украины.

Подробнее о том, что сейчас происходит в энергетике - в материале РБК-Украина.

Также мы писали о том, как 16 декабря будут выключать свет в Украине.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ДТЭК Киев Укрэнерго Графики отключения света Блэкаут
NEWS
Очереди "пополам" и новые интервалы. Какими будут графики отключения света с 16 декабря
Очереди "пополам" и новые интервалы. Какими будут графики отключения света с 16 декабря
DAILY
Реинтеграция ветеранов: почему Украине нужен новый подход к поддержке военных
Анастасия Рокитнакорреспондент РБК-Украина Реинтеграция ветеранов: почему Украине нужен новый подход к поддержке военных