В ДТЭК опубликовали графики отключений света в Киеве на сегодня
В Украине с сегодняшнего дня вводятся новые графики отключения света. В Киеве максимальное время без света в понедельник составит четыре с половиной часа.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК.
Как отметили в ДТЭК, с сегодняшнего дня потребители разделены на группы и подгруппы. В то же время во время переподключений теперь будет использоваться 30-минутный формат.
В Киеве свет будут выключать с 07:00 до 20:00 у разных групп.
Подробно о том, как теперь будут выключать свет читайте в материале РБК-Украина "Очереди "пополам" и новые интервалы. Какими будут графики отключения света с 16 декабря".
Отключения света в Украине
В Украине снова начали выключать свет после российского обстрела 28 ноября. Именно тогда россияне нанесли новый массированный удар по энергетике Украины. В целом были зафиксированы повреждения сразу в 14 областях Украины.
Подробнее о том, что сейчас происходит в энергетике - в материале РБК-Украина.
Также мы писали о том, как 16 декабря будут выключать свет в Украине.
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