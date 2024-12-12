Графики не отменят. Почему Украина будет без света зимой и что ждать на "пике"

В Украине даже без морозов приходится экономить электроэнергию и отключать одну-две очереди потребителей. После российских обстрелов нет оснований ждать улучшения ситуации со светом.

Базовый сценарий не сработал

Оптимистический прогноз, о том, что зиму Украина пройдет без отключений, не сработал. Обстрелы продолжаются, и их целями часто становятся именно объекты энергетики - как генерация, так и системы передачи и распределения электроэнергии. Даже при нулевой температуре приходится применять до двух, а в критические дни после обстрелов и до четырех очередей отключений.

Последняя серьезная атака, направленная на энергетику, была 28 ноября. ВСУ сообщили, что во время обстрелов было 12 попаданий в основном в объекты топливно-энергетического сектора. Только за последний год это уже 11-я массированная атака на объекты гражданской энергетической инфраструктуры.

Кроме того, несколько дней назад в результате обстрелов пострадал еще один крупный объект генерации. Блок АЭС, об остановке которого сообщало МАГАТЭ, по информации РБК-Украина, в конце прошлой неделе уже запущен в работу. Однако, по состоянию на 11 декабря, не все 9 атомных блоков работали на полную мощность, сообщили изданию источники в отрасли.

Причина в том, что повреждены некоторые объекты передачи электроэнергии. "Из-за этого пока нет возможности передать такое количество электроэнергии (с АЭС в сеть - ред.) после двух последних атак. Пришлось сократить производство", - сказал собеседник.

Удары по "больным местам"

Еще несколько собеседников в отрасли подтвердили РБК-Украина, что в последних атаках россияне делали акцент именно на объекты передачи электроэнергии. Именно их пытались разрушить так, чтобы последствия осложнили электроснабжение в Украине. "Пострадала и генерация, и передача. Но ситуацию со светом сейчас больше определяет именно состояние передачи", - сказал один из собеседников.

Выбирая цели, россияне пытаются разрушить энергосистему таким образом, чтобы отрезать определенные регионы от возможности запитать их по запасным маршрутам. Система выстроена так - и в РФ это прекрасно знают, - что при повреждении линий передач в каком-то направлении можно перестроить коммуникацию и направить туда электроэнергию альтернативным путем из районов, где ее достаточно. И сейчас россияне пытаются лишить украинских энергетиков возможности использовать такую схему.

Примером может быть ситуация 11 и 12 декабря, когда в западной части Украины отключения были отменены, а в остальных регионах действовали до 2-х очередей. В ДТЭК объяснили, что покрыть нехватку электроэнергии за счет западных регионов и таким образом выровнять графики отключений было невозможно из-за повреждений системы передачи. Не срабатывает в этом случае и новая инструкция почасовых отключений света от Минэнерго. Она направлена лишь на выравнивание графиков по регионам и при технических проблемах не может улучшить ситуацию.

Директор центра "Психея" Геннадий Рябцев назвал наивными надежды и предположения, что к зиме россияне не усилят обстрелы энергообъектов.

"Все прогнозы "зимы без отключений" были основаны на том, что повреждений от ударов не будет. Те, кто их делал, просто защитились от "неожиданностей", которые и случились. Эти прогнозы, конечно же, не были основаны на реальности. И, по большому счету, надо было давать прогноз с учетом всех рисков", - сказал он в комментарии РБК-Украина.

Дефицит мощности и низкие цены

По словам Рябцева, сейчас ситуация с энергоснабжением, помимо обстрелов, определяется еще рядом причин. Прежде всего, речь об отсутствии запаса мощности для генерации. Пока эффект от распределенной генерации не так велик, как ожидалось. Вместо 1 ГВт мощностей до конца года может быть максимум до 800 МВт. И это будет большей частью для локального гарантированного энергоснабжение тех, кто установит газопоршневые и газотурбинные установки. А это в основном - крупные компании.

На солнечную энергию надежды зимой мало - такой тип генерации сократился в четыре раза по сравнению с летом. "К примеру, по замеру в Киевской области, если взять солнечную панель 20 кв. метров, то она дает летом 120 кВт-ч в месяц, а сейчас - 30 кВт-ч. Так что проблема - дефицит мощностей и отсутствие резерва", - рассказал он.

Кроме того, ограничены возможности передачи электроэнергии по альтернативным маршрутам. "В результате мы видим, что в западных регионах ситуация с энергообеспечением может быть относительно нормальной, а в остальных - серьезные проблемы", - отметил эксперт.

Импорт электроэнергии так и не вырос, несмотря на увеличение гарантированных мощностей с 1 декабря до 2,1 ГВт (с 1,7 ГВт - ред.). Эксперты говорят, что причина в том, что не повышаются прайс-кепы. НКРЭКУ уже несколько раз переносила решение о повышении граничной цены на электроэнергию для увеличения ее импорта.

Кроме того, отмечает Рябцев, правительство не пересматривает постановление о формировании перечня потребителей, защищенных от отключений. Сейчас не отключают от света компании, которые импортируют сверх 60% потребляемой электроэнергии, и критические объекты, которые определяют региональные власти. РБК-Украина еще летом писало, что к таким объектам много замечаний.

Новый проект постановления для определения критически важных объектов разработан Минэнерго еще в середине ноября, но до сих пор не принят. Прежний документ от 2018 года практически не дал результата, поскольку процедура оценки критикой важности предприятий сложная, о чем говорится в пояснительной записке к новой редакции постановления. "Сейчас непонятно, как формируются списки таких предприятий, туда попадают много странных объектов", - отметил Рябцев.

Но даже если все эти проблемы будут решены, они кардинально не изменят ситуацию. Вероятнее всего, что отключения в Украине будут применять весь отопительный период. Временами они могут быть меньше, временами больше.

На сегодняшний день уже просматривается стойкая тенденция, что пиковая нагрузка на энергосистему происходит со вторника по пятницу. В выходные потребление снижается, тогда периоды отключения сокращаются на несколько часов. В понедельник оно тоже не на пике, поскольку "разгоняется" после двухдневного спада.

Влияние температуры на отключения тоже происходит не моментально. Собеседник издания, который анализировал динамику потребления, отметил, что его рост происходит постепенно за 1-2 дня после ухудшения погоды и снижения темперы. За это же время происходит и снижение потребления в случае потепления.