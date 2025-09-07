ГСЧС показала последствия нового удара дроном по Сумской ОВА (фото)

Подробнее о сегодняшней атаке на город можно узнать в материале РБК-Украина.

Атака на Украину 7 сентября

Напомним, что этой ночью российские военные совершили массированную комбинированную атаку на Украину. Всего в течение ночи оккупанты выпустили рекордные 810 дронов и 13 ракет.

В частности, только в Киеве зафиксировано более 10 локаций с повреждениями и среди них 4 жилые многоэтажки.

Стоит отметить, что Министерство обороны Российской Федерации сегодня утром отчиталось, что в течение этой атаки ими были поражены "все предназначенные объекты". Хотя о жилых домах и погибших гражданских оккупанты цинично умолчали.

Стоит заметить и то, что Россия впервые атаковала здание правительства в центре Киева.

В общем известно, что в течение ночи пострадало 20 человек, еще 2 человека погибли. Это была мать с трехмесячным сыном.

Больше о последствиях обстрела, можно узнать в материале РБК-Украина.