RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Встреча Зеленского и Путина Мирные переговоры Война в Украине

ГСЧС показала последствия нового удара дроном по Сумской ОВА (фото)

Фото: россияне атаковали Сумы (facebook.com DSNSZP)
Автор: Карина Левицкая

Российские военные сегодня, 7 сентября, в очередной раз совершили атаку на областную военную администрацию Сум.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Государственной службы чрезвычайных ситуаций.

Сегодня днем российские войска ударным дроном в очередной раз ударили по центру Сум. По данным спасателей взрывной волной повреждено административное здание, также возникло возгорание.

 

"Специалисты ГСЧС ликвидировали пожар", - добавили в службе.

По предварительной информации, пока известно, что в результате вражеского удара были травмированы 2 взрослых и 2 детей.

Заметим, что ранее глава Сумской ОВА Олег Григовор отметил, что угроза повторных ударов сохраняется и призвал жителей города и области не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

Подробнее о сегодняшней атаке на город можно узнать в материале РБК-Украина.

Атака на Украину 7 сентября

Напомним, что этой ночью российские военные совершили массированную комбинированную атаку на Украину. Всего в течение ночи оккупанты выпустили рекордные 810 дронов и 13 ракет.

В частности, только в Киеве зафиксировано более 10 локаций с повреждениями и среди них 4 жилые многоэтажки.

Стоит отметить, что Министерство обороны Российской Федерации сегодня утром отчиталось, что в течение этой атаки ими были поражены "все предназначенные объекты". Хотя о жилых домах и погибших гражданских оккупанты цинично умолчали.

Стоит заметить и то, что Россия впервые атаковала здание правительства в центре Киева.

В общем известно, что в течение ночи пострадало 20 человек, еще 2 человека погибли. Это была мать с трехмесячным сыном.

Больше о последствиях обстрела, можно узнать в материале РБК-Украина.

Читайте РБК-Украина в Google News
СумыГСЧСВойна России против УкраиныОккупанты