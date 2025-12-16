ВСУ получили подкрепление и успешно противостоят попыткам РФ продавить оборону

Украинские защитники в зоне ответственности ГВ "Восток" сдерживают давление противника и с начала суток отбили 46 штурмов. Важное и подкрепление, которое Силы обороны получили на днях в районе Покровско-Мирноградской агломерации.

Как пишет РБК-Украина , об этом заявил спикер оперативно-стратегической группировки войск (ОСГВ) "Днепр" Виктор Трегубов в эфире телемарафона.

По его словам, все еще продолжаются активные действия украинских подразделений в районе Покровско-Мирноградской агломерации. При этом россияне имеют значительные потери и сейчас уже привлекли весь свой оперативный резерв - воздушно-десантную дивизию, в которую входят три полка.

"Этими силами россияне пытаются продавить нашу оборону, как по флангам, так и направления. Однако Силы обороны Украины недавно также получили подкрепление, поэтому успешно противостоят этим попыткам", - говорится в сообщении.

Известно, что на Покровском направлении с начала суток оккупанты совершили 25 атак на позиции наших защитников в районах населенных пунктов Родинское, Мирноград, Покровск, Котлино, Удачное, Молодецкое, Филия и в направлениях населенных пунктов Гришино и Новопавловки. Сдерживая вражеское давление, украинские защитники уже отбили 19 атак, бои продолжаются.

"Силы обороны Украины продолжают контролировать северную часть Покровска. В центральной части города украинские воины блокируют продвижение противника", - добавили в пресс-службе.

В Мирнограде украинские подразделения держат оборонительные рубежи и ликвидируют противника на подступах к городу.

"Логистика остается осложненной. Для усиления наших возможностей снабжения принимаются меры по расширению логистических коридоров в Мирноград", - добавили в ОСГВ "Днепр".